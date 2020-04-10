黃子韜開Live直認恨拍拖　網友取笑：是否被鹿晗關曉彤刺激了？

前韓國男團EXO成員黃子韜自從返回內地發展後，將工作重心放在拍戲與綜藝方面，憑藉有話直說的真性情圈粉無數。周四（9/4）他在與粉絲的直播中，更談及戀愛話題，直言自己「太想談戀愛了」。

黃子韜身穿黑色T恤與短褲，頭髮有些凌亂，雖然燈光昏暗，但不難看出他面紅紅，似乎是微醺狀態，他向粉絲傾訴：「你們在看電視的時候覺得愛情特別甜，特別美好，但是演員真的，演完之後，不知道自己喜歡的人是誰，你碰不到自己喜歡的人的時候很空虛。我說實話，我真的，我太想談戀愛了。我的人生夢想就是：我能跟一個女孩兒正大光明走在路上，手牽著手，我想親她的時候我就親她，不顧一切地跟這人在一起。」他沉默了幾秒後，繼續講到：「我想親就親，我想抱就抱，想掐她就掐她，不管有沒有人拍我無所謂。」隨即有些失落地玩手機，歎氣表示：「我相信我有一天會實現的。」

黃子韜昨晚開Live，期間同粉絲傾訴一番肺腑之言。（視頻截圖）

談完自己的夢想，黃子韜還鼓勵粉絲，如果有喜歡的人一定要去爭取：「就哪怕你明明知道沒有辦法跟這個人永遠在一起也好，或者沒有未來、結果也好，沒有關係，你喜歡這個人，她/他也喜歡你的這一瞬間，為什麼不好好在一起把這個過程享受了呢？很多時候回憶比現實當下那一刻會更美好。」

黃子韜鼓勵粉絲勇敢追愛。（視頻截圖）

不少網友看後都紛紛留言：「很多idol可能都渴望真實的生活吧」、「超級真實啊，這種性格我好喜歡」、「說的沒毛病啊 明星也是普通人，想談戀愛是正常的」，還有粉絲笑言「你是不是被鹿哥（鹿晗）跟鹿嫂（關曉彤）刺激了」等。2017年10月，當時27歲的鹿晗承認與20歲的內地女星關曉彤拍拖。

黃子韜正與鹿晗拍攝綜藝節目《創造營2020》。（微博@鹿晗工作室）