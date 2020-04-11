【美女郊遊遊】沈殷怡陳欣妍硬撼肥媽　睇行山定煮食節目好？

ViuTV真人騷行山節目《美女郊遊遊》將於4月13日週一晚10點30分播出，擺明車馬硬撼無綫TVB同時段，由肥媽和陸浩明主持的《健康食平D》，真係勢均力敵！據知在第一集「Double S」沈殷怡（Shirley Sham）、陳欣妍（Shirley Chan）以及ERROR的何啟華（阿Dee）就會挑戰全香港最高峰，海拔957米的大帽山。

「Double S」沈殷怡和陳欣妍，《美女郊遊遊》4月13日就有得睇。

同一時段，TVB有重量級主持肥媽。（電視截圖）

經記者翻查資料，經針山、草山再到終點大帽山這條路線，在香港屬於中級6級，針山沿途大多是充滿沙石的斜坡，要完成全程的話約需6小時。據知她們花了12小時，由天光行到天黑才完成了整條路線，在首集（13日），出發不久後，陳欣妍即對沈殷怡自爆：「前日做咗個好辛苦嘅Legs Day，而家Feel到Pat Pat兩舊肉好痛，覺得自己有啲蠢！」

陳欣妍（Shirley Chan）與沈殷怡（Shirley Sham）。

不過沈殷怡就甚少行山做運動，並指自己25年以來只行過3次山，體能勁差的她在路程中還一直落後，幸而得到陳欣妍和阿Dee的鼓勵，阿Dee更主動替兩個女仔孭背囊，十分暖男！

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