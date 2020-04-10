【美女郊遊遊】沈殷怡陳欣妍最新宣傳片　今次有海灘比堅尼鏡頭

《美女郊遊遊》節目組在愚人節時發放的宣傳片，沈殷怡和陳欣妍穿着三點式泳衣跑山一幕，相信大家都記得十分清楚。日前ViuTV亦在FB上載了另一條3分鐘左右的花絮宣傳片，帖文還寫着：「#ShirleySham #ShirleyChan 用雙腿 #滾動人心 宇宙級巨星Mr. DeeGor HO KW 用血淚 #體現友情」，並表明是由《ERROR遊》《造星》這個瘋狂班底製作，令人期待！

仲有三日就有得睇沈殷怡同陳欣妍啦。（《美女郊遊遊》截圖）

花絮片除了有上一條片未出現過的阿Dee（何啟華）外，製作組的攝影隊、收音以及格仔導演Mike都一一上鏡。可能製作組都覺得花絮片太過剛陽味，所以片中亦加插了不少福利，例如在2:51-2:59，就出現了陳欣妍穿着比堅尼，在陽光底下的沙灘奔跑的畫面！除了有背景音樂之外，還十分清楚地聽到格仔導演Mike大喊：「魔多！魔多！（日文：多點）繼續跑！繼續跑！掂吖！掂吖！」可想而知他有幾興奮...

我想問下，ViuTV製作組仲請唔請人？（《美女郊遊遊》截圖）

+ 15 + 14 + 13

回帶睇沈殷怡、陳欣妍三點式通山號：

+ 3 + 2

點擊睇靚相：