【慶餘年】90後美女代文雯被封小趙麗穎　跟肖戰虐戀搶戲過李沁

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內地劇《慶餘年》熱播，近日劇情講到范閑(張若昀)出使北齊，用肖恩換回被俘虜的言冰雲(肖戰)，范閑還跟錦衣衛的話事人沈重交鋒，彼此鬥智鬥力，劇中救出言冰雲的關鍵人物，卻是沈重的妹妹，而飾演沈小姐的是24歲的大美女代文雯，若然對這個名字不太熟悉，那麼說到《射鵰》「最美華箏」，觀眾一定印象深刻，在《慶餘年》中再一次吸引觀眾眼球。

代文雯現年24歲，是中央戲劇學院的新一代校花。（代文雯微博圖片）

在《慶餘年》飾演沈小姐，愛上慶國間諜言冰雲。（代文雯微博圖片）

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代文雯在《慶餘年》中飾演沈重妹妹沈小姐，因鍾情於敵國間諜言冰雲，不惜叛國助對方逃走，雖然跟眾多女角比較不算太多戲，但在北齊拯救言冰雲事件中，卻起著舉足輕重的作用，觀眾見到她時覺得熟口熟面，皆因她在2016年的新《射鵰英雄傳》，飾演成吉思汗女兒，被譽為「最美華箏公主」，甫出場已經有驚為天人的感覺，比起謝娜版本顏值更勝一籌。

代文雯不但是大美女，樣子更似足人氣女星趙麗穎。（代文雯微博圖片）

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在內地新生代小花中，代文雯也是來自中央戲劇學院，樣子甜美，又是科班出身，演技肯定有保證，最難得是水汪汪大眼睛，樣子似足劇集女王趙麗穎。她在2015年正式出道，已經獲得不少演出機會，除了《射鵰》，還有《大俠日天》、《眾王駕到》、《娘道》，最新作品是《九州．天空城II》，現時《慶餘年》掀起一片煲劇熱潮，連帶一班劇中演員也是名利雙收，代文雯勝在只得廿多歲，大有前途，百分百是上位花旦。

新《射鵰英雄傳》中，代文雯被讚是最美華箏公主。（代文雯微博圖片）

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