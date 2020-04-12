【再見媽媽又再見】改編真人真事　職場新人遭霸凌自殺惹哭觀眾

由金泰希、李奎炯和高甫潔主演的韓劇《再見媽媽又再見》（Hi Bye, Mama!）連續停播兩星期後，昨晚（11日）終於播出第13集，相信劇迷都等得非常心急。劇集吸引人之處，除了主線溫馨外，其實寧靜納骨塔內每個鬼魂的小故事亦非常感人。上集講到年輕時裝雜誌編輯朴惠珍（裴允京飾）被同事排擠而自殺的故事，原來現實中的確真有其事。

金泰希獲得復活機會，能再次向父母盡孝道，可惜機會不出現在現實中。（劇照）

在劇中裴允京生前是一名時裝雜誌編輯朴惠珍，實現學生時期的夢想，理應是開心高興的事，可是她卻遭受到公司同事排擠。理想和現實中不乎，導致她最終走上極端路，自殺了結自己的生命。可是她離世4年後，仍見到心有不憤的媽媽每天拿着橫額在公司前抗議，後悔不已的裴允京才發現自己太過着眼「夢想」，卻忘記了家人朋友都是她生命的一部份，一句「你知道我人生最後悔的是什麼嗎？死去…」逼哭劇迷，可是她卻不如金泰希幸運獲得復活機會，再次好好對母親盡孝道。

朴惠珍輕生後才發現自己被「夢想」蒙蔽了。（Netflix截圖）

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劇集播出後才發現，原來這個聞者傷心的故事真有其事。事件發生在2018年，當時一名年輕女設計師進入公司後，遭7名前輩欺負，除了要她一個人背數十件衣服走樓梯外，亦會故意亂拋垃圾並指示她整理，整理後又重新弄亂，更可惡地把大頭針掉在地上。最終這位女生受盡職場霸凌後，以消極的方式結束這一切，就連她的男友也相繼輕生。事件曾被MBC節目《PD手冊》報道，受害者的母親接受訪問時表示，至今女兒生前的同事都沒有承認過排擠事件，公司亦沒有派過代表到葬禮慰問。

朴惠珍的故事的確真有其事，《PD手冊》亦曾報道過。（MBC截圖）

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而裴允京在劇中的表現，同一時間也成功抓住觀眾的視線。1993年出生的她，2017年才以網劇演員出道，因參加戀愛節目《Heart Signal》而廣為人知，有「建大女神」之稱。由於裴允京在劇中飾演已死去4年的朴惠珍，所以13集來都以圓框眼鏡、短馬尾和紫色衛衣同一造型出場。然而摘去眼鏡後的裴允京有着水汪汪的大眼睛，以及高挺的鼻樑，是韓國標準的氣質型美女。雖然出道只有短短3年，但不少網民都表示期待裴允京之後的演技。

裴允京又有「建大女神」之稱，未出道已少有名氣。（IG/@_yoonkyoung）