【超人回來了】威本兄弟人氣爆燈頻頻拍廣告　吸金力唔輸韓流偶像

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澳洲籍韓國諧星Sam Hammington自2016年10月30日起和兒子William（威廉）成為人氣親子真人騷節目《超人回來了》的固定班底，及後2017年11月二子Bentley（本特利）出生一起上節目，至今已近三年半時間。兩兄弟超可愛的模樣融化觀眾的心，逗趣、有愛的互動亦為大家帶來很多歡樂，連BTS（防彈少年團）的成員V也說看兩兄弟的影片很治癒。觀眾一路以來見證着兩兄弟的成長，說他們是「國民兒子」一點也不為過；人氣爆燈的兩兄弟近來就接連拍廣告，更受邀上美食節目做評審，頻頻搵真銀，當紅程度一點也不遜色於韓流偶像！

William與Bentley深受觀眾喜愛，各自的IG帳戶追蹤人數均逾百萬。（Instagram／@williamhammington）

點擊圖輯睇威本兄弟可愛日常～

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Sam Hammington與一對混血寶貝兒子近來除了化身可愛乳牛拍牛奶廣告吸金；快兩歲半的弟弟Bentley之前已經代言過BB濕紙巾和有機嬰兒食品，是個名副其實的吃貨的他，無論什麼都能吃得津津有味，於是亦和爸爸Sam獲邀成為Pizza店代言人，盡情展現吃貨本色！除廣告以外，兩兄弟早前更被邀請登上KBS的美食節目《新品上市便利餐廳》，為「孩子也會喜歡吃的食物」這個主題擔任試食評審團，更被一致認同是最佳評審人選，二人亦不負眾望，以可愛表現融化粉絲的心！

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