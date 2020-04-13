Jessica鄭秀妍大方傳授「頭髮蓬鬆法」　3招輕鬆拯救扁塌頭

前少女時代Jessica鄭秀妍最近開設個人YouTube頻道「JESSICA LAND」後，分享生活的大小事外，亦不時公開她的美妝貼士，獲不少粉絲好評。早前Jessica就拍片分享日常髮型的教學，當中的頭髮蓬鬆法，相信非常適合「扁塌頭」的讀者。

近日Jessica拍片分享拯救扁塌頭的方法，實用又簡單。（YouTube截圖）

Jessica擁有一把浪漫長髮，長直髮配C字捲就是她最日常的髮型。而Jessica髮質偏幼細，屬不少女生都非常困擾的扁塌型，一遇上濕度高的天氣，頭髮就一秒變油頭。近日Jessica就拍片分享日常三步輕鬆拯救扁塌頭法，除了吹頭要注意外，還有甚麼防油小工具呢？

點撃睇Jessica三步拯救扁塌頭：

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除了以上三個秘訣外，經常要出國工作的Jessica更大方分享，利用酒店提供的風筒就能輕鬆吹出蓬鬆感的方法。首先用梳把要蓬鬆的地方固定，再反方向推起，其後利用風筒吹高頭髮。雖然Jessica沒有提及用甚麼風力等，可見網上不少髮型師推薦冷風定型的功效更佳。她亦講到除了梳外，無痕一字髮夾也是拯救扁塌瀏海的有用工具之一。Jessica日常髮型看似簡單，但要吹得好看，也要花不少心機，讀者不妨嘗試一下。

出國旅行沒有粟米夾的話，酒店提供的風筒和梳都能做到蓬鬆感。（YouTube截圖）

按圖睇Jessica日常髮型照：