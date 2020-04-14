【陀槍師姐2020】外景拍攝不受限聚令影響？　宣萱：劇本有改

宣萱昨晚為《陀槍師姐2020》開工時，只係掛上空氣淨化機未有使用口罩，她說主要原因係會整花個妝，但如果多人時都會戴口罩。（梁碧玲攝）

喺政府宣布禁止多於4人在公眾地方聚集後，無綫曾表示劇集外景未受影響，並指獲有關規例豁免。宣萱同陳豪昨晚在土瓜灣拍攝《陀槍師姐2020》外景，飾演特警嘅陳豪與宣萱趕到冰室，並開鎗阻止持刀壞人追斬羅仲謙。試戲時，陳豪看似未回魂，開鎗後呆企門口，要宣萱在旁提佢「行得啦」。

埋位前，宣萱與工作人員研究點拎槍。（梁碧玲攝）

由於新冠肺炎疫情嚴峻，劇組防疫功夫做到足，唯獨女主角宣萱，全程只係見佢頸上掛有隨身空氣淨化機，而未有戴上口罩，咁大膽？「之前試過一cut機就戴口罩，唔係個妝花就係有個印，其實自己都驚，亦都煩咗劇組好多次，多人場口佢地都盡量唔使我出現，不過呢個係暫時。拍室內還好，但拍街景見到香港人好似鬆懈咗，當然我明白而家疫情係向好方面行緊， 但唔可以鬆懈。同埋限聚令之後，劇情都有改一改，咁反而仲好咗。」宣萱表示昨晚拍攝時未有路人圍觀，所以才敢無罩示人，但平日拍攝時，遇上多人又或者在電視城坐電梯時，都會乖乖使用口罩。

由於拍劇關係，所以家中嘅四隻愛犬散步工作由交工人姐姐，宣萱笑言：「所以啲口罩其實係留晒比姐姐用。」她又指狗隻每次外出後，都會做足清潔功夫才返入屋。（梁碧玲攝）

宣萱透露在劇中與陳豪的對方戲最多，並笑言：「佢仲驚過我啦，阿謙（羅仲謙）又係，睇到佢哋好小心，我就可以好安心，不過佢哋叫到我就好唔安心。」一如宣萱所說，陳豪到場後，唔到正式拍攝前一秒，都唔敢脫下口罩。

