《Tiger King》全球大熱追加新一集　邀核心人物力數Joe N宗罪！

獵奇紀錄片《養虎為患》（Tiger King: Murder, Mayhem and Madness）自上月播出後掀起熱話，成為近期最受劇迷歡迎的節目。除了曾一度在爛番茄奪得97%的超高分外，更長期穩佔Netflix點播排行榜的首五位，在韓劇熱潮之中脫穎而出。紀錄片以Joe Exotic開設老虎園為主線，探索他奇怪的生平，還有揭開死對頭愛護動物組織創辦人Carole Baskin的惡行。由於劇錄片大獲好評，Netflix立即補拍一集，並於昨日特別上架，令劇迷興奮不已！

《Tiger King》上架10日就吸引3,410萬名觀眾收看。（官方海報）

紀錄片令各人一夜成名

紀錄片以近年興起飼養老虎的潮流現象，帶出飼養老虎獅子背後的心態，還有光怪陸離的次文化世界在現實生活中確實存在。在最新的一集《The Tiger King and I》中，製作單位訪問了在紀錄片中出現過的人，包括Joe的動物園G. W. Zoo動物管理員Erik Cowie、Kelci Saffery、接管了動物園的Jeff Lowe夫婦、Joe的前夫John Finlay及《Tiger King》製作人Rick Kirkham等，講述各人因紀錄片成名帶來的生活變化，還有大談對Joe的看法及大爆對方的秘密。

最新一集的《The Tiger King and I》主要訪問出現在紀錄片中的人。（影片截圖）

「他應該死在獄中！」

首席動物管理員Erik Cowie在訪談中毫不諱言批評Joe是個不折不扣的混蛋，每次相討關於動物園的事都會被他臭罵一頓，更透露要結束老虎生命的時候，Joe都會利用Erik來讓健康的老虎走到圍欄旁邊：「那些老虎一直都很信任我，我發誓我還聽得到牠們對我說『是你殺了我』這種話。」當被問到因買兇殺死對頭人Carole Baskin而入獄的Joe是否應該被放出來，Erik激動爆粗說：「絕對不行，他應該死在獄中！」

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為戲劇效果塑造成反派

跟Joe曾是朋友兼工作拍檔的Jeff Lowe現時接管了G. W. Zoo，不過動物園因新型冠狀肺炎（COVID-19）而暫時關閉。他跟太太接受訪問時直言不喜歡被紀錄片描繪的形象，更認為自己是製作單位為了戲劇效果而被塑造成的反派。提到身在獄中的Joe聲稱自己被陷害，Jeff表示有看過紀錄片的人都應該知道他不是無辜，而Joe最大的敵人從來都是他自己。加上Joe在獄中接受訪問時承認曾親自殺死老虎，所以他絕對不是無辜的。另外，問到Jeff是否認為Carole殺了前夫，他笑言：「毫無疑問一定是她動手！」

最後《Tiger King》的導演兼監製Rick Kirkham坦言拍攝這套紀錄片時，並沒有想太多，只是認為這是一個拍攝紀錄片的好題材。對於預視不到Joe誇張造作的性格會帶來危險，Rick指開始拍攝頭三個月已發現Joe是個非常殘酷的人，更經常對動物做出一些兇殘的事。如今Joe因這套紀錄片而爆紅，令他最痛苦的莫過於未能享受一直追求的名氣，還有錄片中的其他人同樣得到大眾的關注。另外Rick更大爆Joe的天大秘密，就是原來這位「虎王」極度懼怕老虎及獅子，在紀錄片中某些鏡頭看到Joe擁着兩隻老虎，其實是其中一隻盲了，而另一隻吃了鎮靜劑。雖然紀錄片收視非常好，但Rick由衷地表示很後悔認識了Joe：「直到現在，我還會發惡夢，真想忘記一切。我想這個紀錄片都有促成一件好事，就是開始有人會想辦法讓老虎回歸自由。」