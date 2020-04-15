【潮流日常】DJ Soda白到發光只是假象　胸和腋下都搽滿美白防曬

韓國「最性感女DJ」DJ Soda因外貌甜美和擁有完美魔鬼身材而人氣爆燈，經常都要飛到世界各地表演打碟。日前她獲韓國人氣化妝師YouTuber SSINNIM的邀請，向網民介紹平時登台所化的舞台妝容，單單是眼妝已經用多達十多款眼影，確實是不容小觀。

DJ Soda經常都要自己化妝。（Instagram：@deejaysoda）

DJ Soda素顏亦好好睇。（Instagram：@deejaysoda）

DJ Soda表示，在韓國表演時會到salon讓化妝師化妝，但去海外表演就只能自己親力親為。由於經常在室外表演，DJ Soda相當注重妝容的持久度，以及為了在台上表演都能看上去更亮眼，DJ Soda運用了多款超閃的bling bling眼影，讓自己成為最引人注目的全場焦點。

DJ Soda的眼妝相當bling bling！（Instagram：@deejaysoda）

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DJ Soda除了注重臉部化妝之外，亦很注重身體的保養，出街前一定會仔細地把防曬霜搽勻全身。她亦分享一個變身白富美的小秘訣，特別介紹一款由自己研發、來自品牌JAYJUN的美白防曬霜，一搽推開後就可以令到皮膚馬上變白幾度，就好像天生白到發光一樣。除了手腳之外，經常穿小背心的DJ Soda連頸部、胸部和腋下都不放過！

DJ Soda的白滑身體原來有「加工」過！（Instagram：@deejaysoda）

DJ Soda必定會將有美白效果的防曬搽勻全身，包括手、腳、頸，就連胸部和腋下都不放過。（Instagram：@deejaysoda）

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