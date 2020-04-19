【打天下】林泳淘ViuTV劇首亮相　演追夢少女：同TVB節奏好唔同！

林泳淘（Wingto）去年九月疑就《反修例》運動發言而被無綫解約，11月《打天下》的監製兼主演歐錦棠（棠哥）就在個人社交媒體上載一張與林泳淘的合照，宣布泳淘有份參演ViuTV新劇《打天下》，並寫道：「《打天下》剛陽味重，要有啲柔情溝返勻㗎。」而在周一（13日）的首播集片尾，觀眾亦發現了泳淘的蹤影。

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林泳淘在接受訪問時談到自己這次在《打天下》中演出是受棠哥邀請：「我非常多謝佢畀咗個好好玩嘅角色我。」至於角色，她說：「我個角色叫悠雅，佢係一個好有夢想嘅女仔，誤打誤撞之下認識到馬剛正（歐錦棠飾）、莊惠（談善言飾）同善善（王頌茵飾），之後受佢哋幫助踏上追逐夢想嘅旅途。（同邊個最多對手戲？）作為一位被養嘅角色，我非常稱職地依附住莊惠同善善。」林泳淘又表示想做打女打埋一份：「一路以嚟都好想嘗試下打女嘅滋味，希望下次有機會的話可以有份打。」現在是自由身，對所有合作都持開放態度：「我覺得遇啱公司，大家合作得愉快，係唔係自由身都冇乜問題。」

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林泳淘曾經在無綫累積不少演出經驗，她在《大帥哥》中飾演日本人玲木愛美獲得不少觀眾讚好；今次《打天下》與ViuTV合作，問到兩者在拍劇上有什麼不同，她說：「其實非常唔同，一嚟節奏唔一樣，其次係ViuTV普遍都係外判，所以每次都同唔同人合作，再睇返大家嘅節奏係點；今次《打天下》係個好開心嘅團隊，基本上冇乜壓力，雖然拍得好快，但前期都會好認真睇你啲戲，再畀返意見，所以對我呢啲演戲新手嚟講好學到嘢，非常之感恩。」

林泳淘開始經營自己的YouTube頻道。（影片截圖）

林泳淘近日開始經營自己的YouTube頻道，一星期內已獲得三萬九千觀眾訂閱，影片一周觀看次數已逾20萬，對於這個好成績，她說：「其實真係非常非常非常之感恩，某程度上而家先開始嘅其中一個原因，都係希望係冇Expect嘅情況下，以最輕鬆嘅心態去做，所以完全冇預過結果會係點，真係好感激大家，亦都好感謝幫我手嘅朋友。」至於接下來製作影片的方向，她就說以開心為主：「自己玩得開心，亦希望睇嘅人都開心。」至於達到一定觀看次數會否派福利，泳淘亦笑說會考慮。