【打天下】首周收視破ViuTV紀錄　歐錦棠唔怕負評：有原因會接受

由歐錦棠（棠哥）擔任監製、編審、動作指導兼主演的香港首部空手道主題電視劇《打天下》從周一（13日）起晚上9時30分在ViuTV橫線播出，播出未足一星期收視報捷，單計電視收視已破ViuTV紀錄，比《二月廿九》、《教束》更勁，棠哥說好成績對他而言是一種鼓舞：「公司好滿意，不過最緊要都係要睇觀眾點解會喜歡。」當中最令他感動的是有觀眾跟他說重新培養了看電視的習慣，更會一家大細一齊睇電視：「我年事已高嘅媽媽都晚晚睇完先瞓！當然有疫情嘅影響，但有種細個電視汁撈飯嘅感覺。」

《打天下》播出未足一星期收視報捷，單計收視已破ViuTV紀錄。（陳順禎攝）

棠哥說因為自己每晚都會在Facebook專頁開Post與觀眾討論，所以這幾天已經收到一些觀眾的迴響，他亦表示無論是正面還是負面評論，只要能說出箇中原因他都會接受。面對負評，他以1988年的電影《虎膽龍威》（Die Hard）作例子：「全世界都好收得，但《紐約時報》嘅影評話垃圾，又讚佢拍得刺激，咁大家覺得係乜嘢？」在娛樂圈打滾多年的棠哥總結說：「冇人贏到全世界，拍到點都會有人話。」

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至於有網民認為劇集的運鏡與調色具「年代感」，棠哥就說導演高林豹履歷華麗，是國內十大最佳導演，也是最有影響力的導演之一，自己對他很是信任：「除咗武打場面，所有鏡頭取向我都係唔會干預，以我觀察都係國內慣用嘅拍攝方法，取鏡嘅角度比較多，佢都唔係舊嘅拍法。」他又舉例同為高林豹導演，在國內與香港都好收得的《花千骨》、《無心法師》也是用這種手法拍攝。就如公司高層對他說道：「百貨接百客，始終要盡量照顧多啲階層嘅觀眾。」

《打天下》的後期製作均在北京完成，棠哥又說劇組花了不少心思在調色上，當時有四個色調可以選擇：「出嚟嘅效果有落差係真嘅，但只可以話係技術問題！」棠哥將這個問題歸咎於頻譜分配不均：「因為香港絕大部份嘅頻譜係畀咗另一個台（指無綫），所以剩低嗰幾個電視台分得唔夠，係技術問題，簡單嚟講係信號唔夠強，所以有誤差。」