打天下．專訪│談善言難忘決戰歐錦棠　AK@MIRROR：開鏡前要輔導

歐錦棠監製兼主演的ViuTV劇集《打天下》，今晚（8/5）將會播出最後一集。 棠哥劇中兩位徒弟 ── 飾演莊惠的談善言和飾演關志浩的江𤒹生（Anson Kong），由去年5月開始受訓、9月中開鏡、12月初煞科，到今年4月新劇宣傳期，從不諳一招半式，到揮拳踢腿充滿殺傷力，面對接二連三超越自我的試煉，在血汗和痛苦交織下走過這艱苦一年，如今終於要迎來大結局，跟空手道暫別，心情難免複雜。 談善言清楚記得，在日本沖繩完成最後一場「決戰馬剛正」拍攝工作後的情緒。「我坐喺度望住個海，感動到喊，因為完成晒所有武打場面，覺得自己好犀利。」演出初期原本屬於「緊張大師」的AK，回復「正常生活」後才發現，劇組已送他一夥強心臟傍身。「好感恩第一次拍劇就遇到咁好嘅團隊，令我可以喺好舒服同好健康嘅狀態去Build up自己內心，經過今次洗禮之後，個心真係強大咗。」 很多觀眾嫌《打天下》老套，笑言今天已是2020年，電視解像度都由4K變成8K，何以整體觀感仍停留在上世紀？其實人大了，自然會明白，任世界走得再快再前，有些事情就是老生常談，聽完阿談和AK的經歷，霎時想起八個字：「沒有痛楚，哪有成長？」這句話老套到核爆，但真實。正如在鏡頭前吐出無數次「押忍」（おっす）後才會明白，空手道最先要練的不是招式，而在練心，他們總算「畢業」了，也受教了。 撰文：游大東 攝影：陳順禎 短片：詹郭敏 剪接：吳宇峰 談善言服裝提供：Mulberry England 談善言化妝：German Cheung 談善言髮型設計：Larry Ho @ IL COLPO AK@MIRROR服裝提供：Chevignon

在ViuTV劇集《打天下》裏飾演莊惠的談善言和飾演關志浩的江𤒹生（Anson Kong），由去年5月開始受訓、9月中開鏡、12月初煞科，到今年4月新劇宣傳期，從不諳一招半式，到揮拳踢腿充滿殺傷力，面對接二連三超越自我的試煉，在血汗和痛苦交織下走過這艱苦一年，如今終於「畢業」。（陳順禎攝）

AK演出經驗少變「緊張大師」 開鏡前獲棠哥心理輔導

時間回到2019年5月，阿談和AK獲確認加入《打天下》劇組，面對日本國技空手道，當時他倆完全是白紙一張；論演戲，AK更是比白紙更白，因為自從以男團MIRROR名義出道以來，撇開劇集《退休女皇》的「大隻仔」不說，稱得上真正演出的經驗近乎零。既然如此，更好辦事，監製棠哥和導演高林豹索性給予「特別招待」，讓AK從頭學起，先從心理層面出發，讓他理解拍劇演戲為何物，繼而慢慢走進角色世界，與空手道訓練同步進行。

「開劇前三個月，我同阿談有個空手道Training，我就額外要加堂，唔係戲劇上嘅訓練，而係幫我做心理輔導，同我一齊研究關志浩呢個角色應該可以點樣做，要睇啲乜嘢Reference（參考），最緊要係叫我唔好咁驚，因為大家都睇得出我好驚。」棠哥跟AK解釋，試鏡時已覺得他很適合演關志浩這個角色，亦相信他能夠應付，但亦明白AK幾近沒有演戲經驗，所以才要在開鏡前輔導。AK笑指這段時間的所謂「輔導」其實更似「洗腦」，「當時我仲係好緊張，佢就不斷同我講：你當玩得㗎喇！』、『唔使咁緊張！』，我話：『當唔到玩呀棠哥，我真係好緊張！』」

AK指劇中的關志浩，在性格上經歷兩個階段的轉變。「開頭佢真係一個小混混，冇乜所謂，冇乜目標，同爸爸相依為命，搵到兩餐就夠，直至佢遇到馬剛正（歐錦棠飾）與莊惠（談善言飾），就被逼要學空手道，開頭佢都唔係好想學，迤下迤下，後來開始有比賽就唔想輸，慢慢搵到自己想做嘅事係乜嘢，去到呢個階段嘅關志浩就覺得，就算輸咗都唔緊要，至少有爭取過。」（陳順禎攝）

參考張家輝鄭中基舊作掌握喜感

AK經常將「緊張」二字掛在口邊，記者打趣的問，是否因為有偶像包袱？AK直接否認：「係單純地好驚會影響到大家，因為我知道入面其他都係好有經驗嘅演員，棠哥、文頌嫻、張建聲、朱康（朱栢康），仲有阿談，所以好驚會唔會因為我而拖垮呢套劇？於是覺得好大責任，畀咗好大壓力自己，真係連花姐都幫唔到我。」上述這些，身為拍檔的阿談都看在眼裏，「佢第一日開工，真係緊張到，一個回頭（望），佢都Function唔到自己嘅身體，之後好快，一個禮拜兩個禮拜左右，佢已經搵到自己嘅（演繹）方法，搵到可以模仿嘅對象（張家輝、鄭中基），佢大膽咗好多，會加啲小動作或者對白，係令到關志浩呢個角色變得立體好多，好可愛！」

第一個星期開工，情況惡劣，AK「壓力山大」，結果愈做愈錯，「好緊張，好細膽，所有嘢都好小心去做，結果NG兩三次又跌咗入去個圈套度，愈嚟愈緊張，試過拍一場戲，都要Take十幾次！」直至拍攝社區中心的情節，AK遇上劇中的好拍檔 ── 由歐錦棠學生施瑋延飾演的「蠟筆」（畢立仁），情況開始有改善，「我哋一齊演、一齊玩，玩多一兩日，就開始放得開，慢慢融入去成件事度，唔再係得我自己一個，開始變得大膽。」阿談補充指，每當關志浩遇上「蠟筆」，就會有很多火花，從而令他放鬆，「『蠟筆』本身喜感好重，AK又傻傻哋，佢哋兩個撞埋一齊，就好似『白痴孖寶』咁，個化學作用好好，佢哋會臨時加戲畀自己，另一個就係佢爸爸（李潤祺飾關仁），帶到佢好多戲！」

談善言認為莊惠的性格相當硬頸，同時亦非常努力。「佢知道要去做（一件事），就會100%咁樣衝過去做，無論你踢低佢幾多次，扑暈佢幾多次，佢都係會爬番起身。佢嘅倔強同馬剛正（歐錦棠飾）其實有啲似，但佢比馬剛正好嘅地方係，莊惠好率直，好坦白，要就要，唔要就唔要，但馬剛正就好婆媽。同埋莊惠人生中有三件好重要嘅事，一係空手道，二係師傅（何華超飾），三係閨密善善（王頌茵飾），佢會用好多方法去守護，所以先會牽涉到故事第一集嘅一場打鬥。」（陳順禎攝）

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棠哥要求即學即打 阿談博盡「破地獄」

相比AK，入行八年的談善言接過《打天下》的劇本後，最需要面對的難關並非演繹角色，而是應付硬橋硬馬的武打場面。最初棠哥與阿談商討合作時，她還一腔熱誠的說想接受挑戰，由零開始學習空手道，「我同棠哥講，我本身唔識Pole dance（鋼管舞），但為咗拍戲（《非分熟女》），我會去學，既然我都可以克服得到Pole dance，我都可以克服到空手道，我唔介意去學，亦唔怕辛苦。」一切從基本開始：出拳、踢腿、擺馬步，學懂後，再學習拍動作戲的秘訣，手要怎樣放，力該怎樣發，用身體哪個部份的肌肉去打，阿談都能逐漸熟習。然而這只是「地獄」的開端，她要學習如何身處「地獄」（感受、痛苦）中打「破地獄」（超越自己）。

「棠哥佢從來唔鍾意度晒啲招式畀你，唔會畀你可以事前喺屋企練定，佢係鍾意喺現場即時同武指設計一啲招式，然後要我即學即打！」這可困難了，拍動作片不是煮飯仔，拳腳無眼，用錯位置出錯力，自己和對手都會隨時「仆直」，試過有次拍攝Free fight（自由博擊），「埋牙」對戰時中了棠哥一拳，「中咗之後有少少Wing，但都係繼續打，拍咗三個Take，成塊面紅到好似關公咁，拍完之後問化妝師：『我個鼻有冇歪？』」然而莊惠是劇中女主角，吃的苦又怎會那樣簡單？

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AK演出經驗近乎零，所以參演《打天下》初期，經常將「緊張」二字掛在口邊，記者打趣的問，是否因為有偶像包袱？AK直接否認：「係單純地好驚會影響到大家，因為我知道入面其他都係好有經驗嘅演員，棠哥、文頌嫻、張建聲、朱康（朱栢康），仲有阿談，所以好驚會唔會因為我而拖垮呢套劇？於是覺得好大責任，畀咗好大壓力自己，真係連花姐都幫唔到我。」直至拍攝社區中心群戲，遇上「蠟筆」（施瑋延飾）之後才漸漸放鬆，加上台前幕後合力開解，他終於進入狀態。（陳順禎攝）

難忘沖繩決戰 完成超高難度「華麗轉身」

大概棠哥深信阿談會應付得來，對她的考驗只有愈來愈難，旨在磨練其心志，面對逆境，只能頂硬上，記者也覺得十萬個黐線。阿談說：「你明唔明個難度？我哋始終係新手，記招式係有難度，節奏一錯就好易打傷人，但棠哥完全唔擔心呢樣嘢，會叫我即學即打，仲會每次難啲每次難啲，逼我做到。」最難忘在沖繩拍外景，劇情講述莊惠要跟馬剛正在戶外決鬥，「副導演走嚟同我講：『一陣棠哥要你做呢個（動作），冇冇可能？』，我就話：『你講笑啫，我邊會信你？我點會做到呀？！」去到埋位，棠哥就話不如試下『呢個』，我話：『吓？』」

用最簡單的方法講「呢個」動作就是「華麗轉身」，據阿談具體解釋，就是左腳先跳起，落地後立即起右腳，之後出拳，再接（踢）腳，記者直接將她說的字如實紀錄，也無法想像到底那是怎樣一回事，何況要落場演的阿談？「我都唔知點解當時自己會做到，但我都好佩服自己做到。我冇諗過棠哥會諗到一個咁嘅動作畀我，其實當時我嘅身體已經五勞七傷，去做呢個動作都係靠腎上腺素捱過，好得意，喺現場你有種感覺係冇得做唔到，唔係棠哥逼我，但嗰刻個氣氛係會Push到我去做，你成個人嘅身體能力會提升，集中力會提升，所以我話實戰最好，前三個月（訓練）學到嘅，一定唔夠拍劇嗰三個月學到咁多，無論心理質素同抗壓能力都高咗好多。」

談善言跟棠哥早於兩年前因為參演電影《喜歡妳是妳》而認識，他倆在戲中飾演父女，事後獲棠哥主動邀請在《打天下》擔正，並讚賞她悟性高：「呢啲演員去邊度搵？嗰種瞓身、搏命！我教佢動作一二三，佢就即刻做到畀我，好叻嘅一個演員。」阿談則說，可能因為自己的外貌輪廓「三尖八角」，才會令自己有機會飾演莊惠。「大家好多時搵我演嘅角色都係性格好倔強！」（陳順禎攝）

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從《打天下》「畢業」 擺脫演戲陰影重拾自信

那場決戰完成後，代表所有阿談演的所有戲份都完成。她坐在軟墊上，眺望大海，內心平靜，「聽住啲海浪聲，我靜咗，副導演走嚟問我點，我話冇嘢，之後化妝師坐過嚟，我就喊，佢就遞紙巾畀我，我覺得好似係莊惠完成咗一個人生轉變，我亦都完成晒所有武打場面，我覺得完成咗一個挑戰，覺得自己好犀利。」阿談說，經過《打天下》一役，似是開了一扇門，一扇走向參演動作戲的大門，令自己在演藝界裏增加競爭力。

至於AK，離開劇組回歸MIRROR，他才發現自己內心強大了，「以前都係同MIRROR成理人做嘢，就算一個人做嘢都有花姐陪住，但拍劇呢三個月逼住成長，成熟咗，獨立咗，要一個人面對錯誤，承受後果，好好彩成個劇組用愛去包圍我，令我可以好舒服同好健康嘅狀態下Build up內心。」AK又說，剛入行時只想唱歌跳舞，與觀眾有即時互動，但參演《打天下》，開啟了他對演喜劇的興趣，「細個做過舞台劇被人笑，我冇咗自信，但今次拍劇令我搵到樂趣，仲會主動上堂去了解多啲，呢個係好大得着。」

AK記得當天參加《打天下》試鏡時，以為獲得演出機會的是MIRROR的好兄弟Lokman（楊樂文），「Casting嘅時候，棠哥冇畀戲我哋對，只係試動作，教咗我哋幾招，叫我哋試下踢，因為阿Man本身係跆拳道黑帶，見到佢係咁踢腳，棠哥又岌晒頭，所以我以係佢中呢個角色，後來花姐話揀咗我，我最初真係擔心Lokman會唔會唔開心。」經過受訓到煞科，回望過去一年，AK覺得自己轉變很多，「細個做過舞台劇被人笑，我冇咗自信，但今次拍劇令我搵到樂趣，仲會主動上堂去了解多啲，呢個係好大得着。」（陳順禎攝）

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