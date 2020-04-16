新冠肺炎︳3對荷李活情侶防疫期間閃到爆　唔戴口罩拖手出巡？

新冠肺炎雖然讓歐美民眾大都待在家中減少外出，仍有藝人或名流把握此非常時期好好愛一場，包括因戲結緣的賓艾佛力（Ben Affleck）與最新「邦女郎」安娜．德哈瑪斯（Ana de Armas）；布魯克林．碧咸（Brooklyn Beckham）與《變形金剛4》女主角Nicola Peltz；姬蒂碧金莎（Kate Beckinsale）與年紀做得佢仔的古迪格雷斯（Goody Grace）等。

1. 賓艾佛力、安娜德哈瑪斯

賓艾佛力曾經和桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）、珍妮花洛庇絲（Jennifer Lopez）愛得轟轟烈烈。而與珍妮花嘉納（Jennifer Garner）離婚後，女方為了小朋友的成長，不時會帶他們與前夫相約外出享受天倫時光，彼此並未搲爛塊面。不過最近珍妮花和前夫之間變得有些緊張，因為賓與合演新片《深水》（Deep Water）的安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）燃起愛火，外媒拍到一些他們出門約會的畫面，還有傳賓艾佛力有意介紹安娜給小朋友認識，令珍妮花不太高興，擔心他是被安娜利用搏出位。

來自古巴的安娜，在荷李活聲勢扶搖直上，尤其去年和「占士邦」丹尼爾基克（Daniel Craig）合演《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）叫好叫座，行情被炒得更熱。今年兩人再度攜手的《007：生死有時》（No Time to Die）亦頗受期待。

有部分網友認為，賓與安娜並不像一對，而戀情爆發的時間點也頗微妙，因為《深水》預定今年11月上映，距離正式上畫前7、8個月開始冒出男女主角的緋聞，充滿想像空間。他們堅信二人是為造勢假交往，但賓與安娜還是照樣大剌剌不戴口罩在洛杉磯大街上曬恩愛放閃。

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2. 布魯克林、Nicola Peltz



而昔日「足球金童」碧咸（David Beckham）與「辣妹」維多莉亞（Victoria Beckham）的大囝布魯克林，則是和《變形金剛4》女主角Nicola Peltz打得火熱。由於布魯克林為與女友朝夕相處而在早前飛往美國，故在疫情爆發期間無法返回英國與爸媽、弟妹，只能分隔大西洋兩岸。年輕人打得火熱時只想每天膩在一起，Nicola與布魯克林防疫不忘放閃，在社交網站PO出一堆勁甜的圖文和短片。只不知都來自富裕家庭的他們，會不會很快就對彼此生厭？

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3. 姬蒂碧金莎、古迪格雷斯

最令人寫個服字的則是英國46歲《妖夜尋狼》（Underworld）女星姬蒂碧金莎交了22歲的小男友古迪格雷斯！古迪只比她的女兒大一歲，這是名符其實的「母子戀」，不過姬蒂身材與美貌皆保養得宜，看起來只像是古迪的家姐。她年輕時習慣交往比自己大的男人，離婚後反而每一任男友都不超過30歲，似乎傾向小鮮肉的口味。來自英國的姬蒂久居洛杉磯，防疫期間待在當地，和古迪都沒戴口罩開心在陽光下手牽手，外人只希望他們談情之餘也注意自身健康。

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