賓艾佛力親解卸任《蝙蝠俠》原因　「當婚姻決裂時我開始酗酒」

賓艾佛力（Ben Affleck）在2016年成為蝙蝠俠，並參演了三部DCEU電影。當中包括由他主演的《蝙蝠俠對超人：正義曙光》（Batman v Superman: Dawn of Justice）及《正義聯盟》（Justice League）。另外，還有他客串的《自殺特攻‬：超能暴隊》（Suicide Squad），惟官方一直沒有把他納入正式演員名單中。直到去年初，賓艾佛力宣布卸任蝙蝠俠。但到今年，他才首次開腔解釋退任原因。

賓艾佛力在2013年成為蝙蝠俠。（《蝙蝠俠對超人：正義曙光》劇照）

賓艾佛力近日接受了《紐約時報》（The New York Times）訪問，他罕有透露了他因酗酒問題、與Jennifer Garner離婚及《正義聯盟》的負評等三大問題，而讓他被迫放棄蝙蝠俠及整個DCEU。其實他在去年一月時已經宣布退任蝙蝠俠，直到今年二月，才解釋箇中原因。

《蝙蝠俠對超人：正義曙光》電影評價兩極，但全球票房非常可觀。（《蝙蝠俠對超人：正義曙光》劇照）

賓艾佛力透露，其實他原本會自編自導自演新版《蝙蝠俠》，即如今改由Matt Reeves執導，並由羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演。談到為何賓艾佛力決定卸任蝙蝠俠時，他解釋因為與他酗酒的問題有關。他稱：「我長期喝酒已經一段時間，當我的婚姻決裂時，我開始愈喝愈多酒。」他續指出，酗酒的問題開始嚴重：「那時是2015年、2016年，酗酒自然會造成更多的婚姻問題。」

在DCEU這段時間，賓艾佛力（中）可謂「頭頭碰著黑」。（《正義聯盟》劇照）

時間回到2013年，當時導演薩克薛達（Zack Snyder）在2013年找來賓艾佛力成為蝙蝠俠。然而，這作品最終獲得兩極評價。而當時電影上映期間，賓艾佛力與Jennifer Garner的婚姻都亮起紅燈，種種因素加起來，導致他出現酗酒問題，也導致他最終被迫放棄蝙蝠俠。然而在退出DCEU前，其實賓艾佛力曾計劃自編自導自演《蝙蝠俠》。

導演Zack Snyder在拍攝《正義聯盟》因家庭因素而退出，電影最終改由《復仇者聯盟》導演Joss Whedon補拍。（IMDb 圖片）

賓艾佛力稱：「我曾向部份人士看過《蝙蝠俠》的劇本，而他們回覆指劇本不錯。」然而，他們也會跟賓艾佛力說，如果他繼續酗酒，有天他會突然死亡。可見，賓艾佛力酗酒的問題非常嚴重。最後，賓艾佛力表示，他在2018年完成了40天的戒酒療程。而在去年8月，美國著名攝影師Robert Richardson曾分享了有關賓艾佛力的《蝙蝠俠》的見解，他透露電影將呈現蝙蝠俠的「陰暗面」。可惜，如今大家或沒有機會見到了。