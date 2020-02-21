賓艾佛力自爆家族成員黑歷史：我19歲前父親沒清醒過

新版蝙蝠俠（Batman）電影正拍攝得如火如荼，男主角由原來的賓艾佛力（Ben Affleck）換上較年輕的羅拔柏迪臣（Robert Pattinson），原本就不太受歡迎的賓艾佛力版蝙蝠俠，被「叮走」後幾乎一致叫好。 近日賓艾佛力受訪透露，扮演超級英雄的數年間，稱得上是來回地獄又折反人間，當時面對失婚而陷入酗酒，而這個惡習竟然與家族有關。

與Jennifer Garner離婚令賓艾佛力再次陷進酗酒問題。（Getty Images）

賓艾佛力接受《紐約時報》訪問，提到家族成員都有酗酒問題，「有很多酗酒和精神疾病，它的影響力是很強大的，有時很難擺脫它，在我19歲前，父親幾乎沒清醒過。」事實上，賓艾佛力在不算幸福的環境下長大，除了父親酗酒問題嚴重，姨母亦染有海洛英毒癮，祖母年僅46歲時自殺身亡，舅舅吞槍了結自己。

賓艾佛力說朋友都勸他不要演蝙蝠俠，因為剛離婚的他要面對如此沉重的角色，會令他崩潰。（電影劇照）

重溫賓艾佛力版蝙蝠俠

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成功戒酒，又經歷過失婚，賓艾佛力說年紀越大，才知道父親當年已盡力，因為他亦花上很長時間才能完全承認自己是個酒鬼，直到現在仍在康復中：「我沉於失敗，再復發，然後毆打自己，這並不特別健康。當然我犯了錯、做了感到遺憾的事，但是你必須振作精神，從中學習，學到更多，然後努力前進。」