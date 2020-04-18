嗜血嬌娃S3劇評｜編劇評為最暗黑一季！雙女主相愛相殺白熱化

最近幾年，以女性為主角的英美影視劇層出不窮。前有《飢餓遊戲》（The Hunger Games）、《「法」妻》（The Good Wife）、《失蹤罪》（Gone Girl），後有《致命女人》（Why women kill）、《傲骨之戰》（The Good Fight）、《浴火的少女畫像》（Portrait of a Lady on Fire）等。女性角色們突破了以往在影視劇中的刻板形象，開始變得越發鋒利飽滿。 比如下面要給大家推薦的這部新劇——《嗜血嬌娃》（Killing Eve）第三季。

按圖看《嗜血嬌娃》第三季精彩劇照：

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《嗜血嬌娃》系列劇集由BBC America頻道（BBC專門面向美國觀眾的分台）出品。自第一季播出以來便好評不斷，火爆全網。不僅兩位女主先後斬獲金球獎和艾美獎的最佳女主，劇集本身更是提名艾美金球多項重頭獎項。甚至新一季剛播出一集，豆瓣評分就飆升至9.2，爛番茄新鮮度92%。絕對是今年英美劇愛好者們不能錯過的重頭戲。

《嗜血嬌娃》最新的第三季剛播出一集，豆瓣評分就有9.1，爛番茄新鮮度92%。絕對是今年英美劇愛好者們不能錯過的重頭戲（豆瓣網截圖）

《嗜血嬌娃》原著為Luke Jennings的系列小說《Codename Villanelle》。第一季的總編劇，由近幾年英美劇圈名聲大噪的才女，Phoebe Waller-Bridge擔當。

在她的妙筆下，劇中許多主要男性角色改成女性，相對女性受害者的推動線索卻多被換成男性。這種對女性角色的變動，讓平日看慣帥哥特工和美女殺手的人都頗為耳目一新。爛番茄更是有短評直言這是《嗜血嬌娃》大獲好評的原因之一。

這種對女性角色的變動，讓平日看慣帥哥特工和美女殺手的人都頗為耳目一新。（《嗜血嬌娃》劇照）

第三季延續了前兩季的「傳統」，為了讓觀眾保持新鮮感，同樣將導、編團隊做了更新。新一季的編劇仍由一位女性，Suzanne Heathcote（《顫慄陰屍路》）擔任。在BBC官方的認可和信賴之下，她將會在劇中盡可能地發揮自己的想像力。

而導演部分，則是由Terry McDonough（《絕命毒師》、《絕命律師》）、Shannon Murphy（《Babyteeth》）、Miranda Bowen（《Women in Love》）三位經驗豐富的導演共同合作。

此外，劇中兩位女主的扮演者也看點滿滿。飾演女特工Eve的，一位是韓裔加拿大人，吳珊卓。曾在《醫人當自強》飾演過Christina Yang楊醫生。在荷李活摸爬滾打幾十年，雖然算不上美女，但卻靠演技和才華征服了一大批觀眾。

吳珊卓曾在《醫人當自強》飾演過Christina Yang楊大夫（《醫人當自強》劇照）

飾演殺手Villanelle的，是英國女演員Jodie Comer。憑藉這一角色，她獲得了英國電視學院獎的最佳女主角，以及第71屆黃金時段艾美獎劇情類最佳女主角。演技、顏值均屬上佳，同樣圈粉無數。

Jodie Comer憑藉這一角色，她獲得了英國電視學院獎的最佳女主角，以及第71屆黃金時段艾美獎劇情類最佳女主角。（Getty Images）

無論是女特工Eve，還是女殺手Villanelle，都不是常規刻板的「英雄」和「反派」。

作為一個受僱於神秘組織「十二門徒」的殺手，Villanelle可以說是個完美符合組織要求的天才變態。她邪惡嗜血，且缺乏常人的情感，最喜歡觀察獵物們最後一點生機消散。她也可以隨時切換各種人設身份、語言口音游移消失在人群中。

但是，神經質的同時，她卻也是個有些蠢萌純真的女生。會在經過的時候偷偷打翻小女孩的雪糕。殺人報酬到手後便開始各種買名牌，就連逃命路上，也丟不掉自己對時尚的「要求」。一雙不得不穿的洞洞鞋都能讓她糾結半天實力嫌棄。

如果說Villanelle是一個「顯性」小變態的話，那麼吸引她的自然就是「隱性」變態Eve。Eve 是英國軍情五處的一名特工。聰慧，敏銳，犯罪心理學出身的她，日常讀的書都是《當女性殺戮時》、《變態女性》之類。但她實際上的工作卻十分無聊。每天就是整理文件、開會、寫報告。

所以，當看到Villanelle的一系列充滿個人風格的殺人案的時候，Eve便瞬間被她「圈粉」。且機緣巧合之下，Eve被女上司賞識，從軍情五處轉到了軍情六處，專門負責女性殺手的案件調查。於是，小變態Villanelle成了Eve最大的執念。而Villanelle自然也察覺到了Eve的追踪，並且將她視為少有的「同類」。

自此，一個後勤特工，和一個變態殺手互相瞄準，玩兒起了貓鼠遊戲。至於誰是貓誰是鼠？那就說不准了。

Eve被女上司賞識，從軍情五處轉到了軍情六處，專門負責女性殺手的案件調查。於是，小變態Villanelle成了Eve最大的執念。（《嗜血嬌娃》劇照）

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在前兩季中，Eve和Villanelle幾度交手。Villanelle曾用槍指著Eve；Eve也在Villanelle腹部刺過一刀。但兩人卻沒有因此結下仇怨，反而向姬情越走越遠。Villanelle對Eve的迷戀，讓她這個情感的絕緣體開始學會什麼是傷心、思念、嫉妒。Eve對Villanelle的痴迷，卻讓她性格中的陰暗面漸漸外露。將正常生活和愛她的丈夫越推越遠。

在前兩季中，Eve和Villanelle幾度交手。小變態Villanelle曾用槍指著Eve；Eve也在Villanelle腹部刺過一刀。但兩人卻沒有因此結下仇怨，反而向姬情越走越遠。（《嗜血嬌娃》劇照）

在上一季的末尾，Villanelle和她的上線，被Eve的女上司招安，和她們做了「拍檔」。第一個任務，便是在一位有殺父和販賣武器的男人A手下臥底，竊取買家情報。

負責著整個行動的Eve壓力重重。一邊要配合Villanelle，在疑心深重的A手下竊取情報；一邊還要聽從上級指令，盡可能避免小變態一個不高興直接殺死A。同時，她還在隱隱擔憂Villanelle會不會臨陣反水，投靠A。

可惜的是，任務最終還是搞砸了。Eve暴露了自己，Villanelle將A一刀割喉。違反了女上司命令，闖下大禍的二人只能各自回去收拾，再約定一同逃跑。

可惜的是，任務最終還是搞砸了。Eve暴露了自己，小變態Villanelle將A一刀割喉。（《嗜血嬌娃》劇照）

然而，真相往往比她們先一步到達。Eve和Villanelle，不過是女上司的一顆棋子。從最開始她的本意，就是要Villanelle殺掉A，但又不能暴露這是她的目的。所以，愛好殺人且行為莫測的Villanelle自然就是執行的最佳人選。

兩人的逃跑之路並不順遂。「十二門徒」的殺手早已等候在Eve房間門外，守株待Villanelle。而為了「女朋友」Eve，Villanelle也只能迎戰。但畢竟身為女生，氣力體力都比不得一身蠻力的男性殺手。Villanelle被對方扼住喉嚨，眼看就要窒息身亡。情急之下，一邊的Eve只能抄起斧頭，猶猶豫豫的砍死了男殺手。Villanelle露出竊笑。與Villanelle不同，這是Eve第一次殺人。

Villanelle被對方扼住喉嚨，眼看就要窒息身亡。情急之下，一邊的Eve只能抄起斧頭，猶猶豫豫的砍死了男殺手。（《嗜血嬌娃》劇照）

驚魂未定的她，在之後的逃跑中也一直處於一種茫然的狀態。直到她看到Villanelle手中的迷你手槍。真相再次明了。Villanelle在與男殺手搏鬥時故意不用手槍，就是為了促使Eve親手殺人，並不得不隨自己浪跡天涯。

得知真相的Eve並沒有選擇順從。她轉頭離開，而身後的Villanelle舉起槍，扣動了扳機。Eve應聲而倒。第三季的故事從這裡開始。

得知真相的Eve並沒有選擇順從。她轉頭離開，而身後的Villanelle舉起槍，扣動了扳機。Eve應聲而倒。第三季的故事從這裡開始。（《嗜血嬌娃》劇照）

上一季末尾，兩人的分手並不和平。Eve雖然生還，卻還是身負嚴重槍傷，連彎腰拾撿東西都有些困難。中情局內的事後清算也在所難免。她辭了職，離了婚，落魄到一家韓餐店後廚工作，並下定決心不再蹚這趟渾水。

而Villanelle這邊，卻並不知道Eve生還的消息。同樣想要拋棄過去的她坐到了婚禮新人席上。對方，是一位女生。

但這場鬧劇並沒有持續多久，很快她便被自己的師傅，一個前俄羅斯女殺手拉回了自己的世界。殺手的世界。為了能在「十二門徒」中「升職」，Villanelle仍需要以不斷地殺戮證明自己的價值。為了能逃離充斥著悔恨的過去，Eve開始安於落魄的現狀。

橋歸橋，路歸路，兩人的世界本不該再有交集。直到一樁命案發生——

兩人的世界本不該再有交集，直到一樁命案發生——（《嗜血嬌娃》劇照）

《嗜血嬌娃》播出到第三季，兩個女主角的人物特徵和關係也開始逐漸轉變。這一點從海報中就可以探知。

第一季小變態Villanelle完虐特工Eve。第二季Eve反客為主。第三季，被編劇們私下評價為「最黑暗的一季」，殺手和特工勢均力敵。

「英雄」和「反派」相愛相殺的橋段，並不算新鮮。光是DC和Marvel就能找出許多例證。蝙蝠俠和小丑、蜘蛛俠和毒魔、雷神與洛基…

編劇會刻意為這兩個看似對立的角色，營造出一種若有若無的一體兩面感。在邪惡、正義，克制、放縱中尋找混沌和平衡。但多數時候，英雄和反派往往都是以男性形像出現。也正因如此，當兩位女性角色擔起相愛相殺重任的時候，才會在第一時間傳達給觀眾顛覆的特殊心理感受。

且相比男性反派以自己的方式堅持真理，和男性英雄在明知生活真相的情況下仍然選擇熱愛的設定，兩位女性的相處界限則更為寬鬆。

和男性英雄在明知生活真相的情況下仍然選擇熱愛的設定，兩位女性的相處界限則更為寬鬆。（《嗜血嬌娃》劇照）

用弗洛伊德的本我（原始慾望）、自我（個人意識）、超我（道德）理論來解釋，Villanelle對應的是人的原始慾望，即「本我」。她的所有行動，所有邏輯都只遵循一個原則——享樂原則。

而相對的，最初的Eve對應的，則是代表人格結構最高層的道德的「超我」。或者說，被自我調節之下的超我。她喜愛對女性殺手的研究，她喜愛Villanelle的殺人手法，但她也絕不會跨越道德的界限。而這種界限，卻一而再再而三的被Villanelle挑動。

所以接下來，Eve是會回歸秉持著界限絕不動搖的自己，還是逐漸走向忠於享樂的Villanelle？小變態殺手Villanelle和女特工Eve又會在何處相遇，碰撞出怎樣的火花？我們不妨拭目以待。

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