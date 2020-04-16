具荷拉親母葬禮上搲藝人合照　洪錫天大爆：她非常高興地迎接我

前女團KARA成員具荷拉去年11月被發現在家中身亡，得年28歲，不少粉絲仍不捨偶像的離去。而具荷拉離世後近半來，她的家人一直未處理好遺產分配一事，其胞兄大爆已拋棄家庭近20年的母親為爭遺產而「回歸」，甚至迫使他請願促使立「具荷拉法」，廢除放棄養育負責的父母獲得子女一半遺產的制度。

早前具荷拉胞兄曾上傳長篇文章，控訴在兩兄妹不足十歲就離家出走的親母，為了爭遺產而展開訴訟，又大爆對方在靈堂中邀請藝人合照等的過份行為。13日韓國藝人洪錫天就在Channel A節目《聽到傳聞的show》中公開，自己是被邀合照的當事人之一，更坦言起初不知道對方是具荷拉的親母。洪錫天講到：「她非常高興地迎接我，對我說是電視上的人，與我握手擁抱，問我『能否一起拍照？』…」可是礙於在葬禮上，洪錫天婉拒了具荷拉親母合照的請求。

洪錫天表示出席具荷拉葬禮時，曾被其親母邀合照。（Channel A截圖）

按圖睇洪錫天憶述當時情況：

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洪錫天表示對方當時笑得非常開朗，亦似乎有化妝而來，詢問朋友的情況下才知道她正是具荷拉親母。洪錫天也講到當時是葬禮的第一天，親母來到現場後與具荷拉家屬因遺產發生了小爭執，雖然眾人在靈堂門外討論，但曾一度大聲起來令氣氛壞上加壞。對於具荷拉親母在葬禮上的行為，加上遺產分配仍在訴訟當中，節目上的主持都對事件表示憤怒及不理解，慨嘆具荷拉離世後的路仍不好走。

具荷拉過世近半年，遺產分配仍在訴訟當中。（IG/@koohara）