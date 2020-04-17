鍾欣潼老公賴弘國疑似戴假LV口罩　網民發現無名指婚戒離奇消失

鍾欣潼（阿嬌 / Gillian）與圈外男友，有「醫界王陽明」之稱的賴弘國於2018年結婚，兩人婚後更是十分恩愛，不時在IG上「曬幸福」Post閃光照。日前賴弘國在其個人IG上上載了一張舉Yeah，戴着印有LV招牌印花的口罩的全身照，還寫着：「Social distance #一起加油」。

戴着印有LV花紋口罩的賴弘國。（IG@m01yb46）

帖文在5個小時內就獲得2000多個讚好，不少網民都大讚她靚仔，又說想看賴太（鍾欣潼）的出現。不過，在留言區內，就有網民發現他左手無名指上沒有戴上婚戒，更留言詢問他與阿嬌的感情狀況是否出問題。

19年5月24日，阿嬌幫老公賴弘國慶生時，左手無名指上還戴有婚介。（IG@m01yb46）

同時，也有網民質疑賴弘國瞼上印有LV花紋的口罩是假貨。記者查找網上商店，亦在台灣購物網站「蝦皮購物」發現同款口罩，標榜有LV口罩套、防疫、防塵、防曬、抗菌等功能，就連小孩、男和女也有尺碼售賣，價錢亦由台幣560（約港幣144）至台幣3000（約港幣771）元不等。

LV口罩賣咁平？唔係啩...（網頁截圖）

雖然近期有不少高貴品牌，例如Burberry、Chanel、Lamborghini等都宣布開始生產口罩、防護衣和消毒搓手液等醫療用品以作抗疫之用，甚至是LVMH Group（即是Louis Vuitton母公司）也有生產口罩，但記者翻查資料後，無論是LV官網又或是外國知名的時裝網紅，都未曾戴過這一款「華麗至極」的口罩，更不用說，LVMH Group的Baby Dior從頭始終也只是推出一款純白色的口罩，但只供前線醫療人員使用。

LVMH Group只推出過一款純白黑繩的口罩，而且只供醫療人員。（IG@dior）

到底賴弘國戴的口罩是真是假呢？就真的要留待LVMH Group的官方解答了，又或者，是賴弘國自己DIY做了一個口罩？

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