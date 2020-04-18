高以翔好兄弟毛加恩結婚5個月　火速升格做爸爸：擔心未準備好

高以翔好兄弟毛加恩和設計師老婆羅雯去年結婚，兩人最近傳出造人成功的好消息。毛加恩日前在Facebook上公布喜訊：感謝「上帝給了我們一個最好的禮物。我們也沒有想到會來的這麼快，也不知道準備好了沒，但我們也迫不及待走向人生的下個階段」。

毛加恩去年底結婚，近幾個月受兄弟猝逝、新冠肺炎疫情等影響，老婆此時懷孕令他百感交集。不過仍是開心事：

+ 8 + 7 + 6

毛加恩和設計師老婆羅雯去年結婚，兩人最近傳出做人成功的好消息（FB@毛加恩）

毛加恩在婚禮前夕歷經摯友高以翔猝逝，忍痛辦完婚禮後與太太共組兩人家庭。他表示：「這近半年感覺像在做夢。時間過得很快，情緒也高高低低的。從籌備婚禮，到失去了我最好朋友，跟現在疫情的影響，我們更懂得生命的脆弱。我們在不斷學習珍惜每天擁有的幸福。」

羅雯婚後持續準備自己的品牌，夫妻倆在工作忙碌之餘做人成功，毛加恩感謝太太堅強冷靜有耐心的陪伴，「最近她一直說，難過之後肚子變大無法穿著拍照給大家。這時候這麼辛苦帶著我們的寶寶，還堅持自己的夢想，我以妳為榮。」羅雯也在臉書上寫下感動情緒，期待新成員來到生命中。

現在毛加恩已經父愛爆棚，每天都會在睡前跟老婆的肚子聊天，羅雯相信毛加恩會是個很棒的爸爸，夫妻倆都迫不及待迎接「小毛毛」到來。

延伸閱讀：

迦納黑人「抬棺舞」爆紅 背後藏19歲非洲少年創業故事

疫情下的娛樂綠洲！星野源點燃線上創作 群星串聯五月天也加盟

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】