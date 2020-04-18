【多圖】台灣女團陳伊扮出國度假　曬泳裝照同陽光玩遊戲

台灣女子團體伊梓帆除了隊長梓梓（董梓甯）擁有高人氣之外，另一位成員陳伊亦同樣受歡迎。有「甜心虎牙」之稱的她外表甜美可愛，更擁有好身材令她的Instagram粉絲人數超過40萬人追蹤，相當厲害。最近因為受新冠肺炎（新型冠狀病毒肺炎、COVID-19）影響，導致不能出國旅行，於是她就在台灣本土找到了一個好去處，假裝自己出國旅行放鬆心情，還向廣大粉絲派福利，上貼多張紅色性感泳衣照，短短時間內就獲得超過2萬人like，人氣可以話直逼隊長。

陳伊大曬好身材。（bobeyiyi@IG）

近日去了新竹縣關西六福莊度假的陳伊，假裝自己身處在國外吃喝玩樂，並且在酒店室內大展好身材，身穿紅色泳裝在露台曬太陽，連她自己都留言表示：「以為我在國外度假。一開飯店陽台就是長頸鹿、犀牛、斑馬，穿這樣色誘動物會來吧！」認真搞笑。陳伊除了是伊梓帆女團成員之外，她亦曾是綜藝節目《我愛黑澀棒棒堂》成員之一﹑中華職棒Lamigo桃猿專屬啦啦隊LamiGirls（現改：Rakuten Girls）之一，目前不時亦在許多綜藝節目上看見她，是一位女神級的綜藝明星。

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陳伊假裝自己在國外。（bobeyiyi@IG）