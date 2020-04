【多圖】「小鐘麗緹」張凱玲生日戰鬥格上陣　運動Look超強冇得輸

在台灣民間有不少明星臉出現,而同時被指似兩大女神許瑋甯同鐘麗緹的文化大學校花張凱玲,已一早因為出眾的外表在網絡界打響了知名度。目前是一位模特兒的她,近日因為生日的關係就在instagram上貼了一張慶祝照,沒想到一身銀色低胸禮服非常搶鏡,令她在短時間內狂吸like,而且生日願望非常暖心有愛,令不少網友更加對她愛不釋手。

張凱玲不時上綜藝節目。(影片截圖)

身高170CM的張凱玲除了擁有天使的臉孔之外,還擁有魔鬼身材。近日慶祝生日的她亦不吝嗇大曬好身材,身穿一件超低胸銀色吊帶晚裝,同一班美女朋友慶生,性感的照片令她狂吸超過1.5萬人like,而且生日願望非常暖心:「今年生日願望只許疫情盡快好轉 let the world truly be a better place。希望身心正在受苦難的人早日康復撫平傷痛,動盪不安的世界能少點紛擾。願我們與身邊的人都健健康康平平安安,就是最好的生日禮物。」不少人都大讚她人美之外心更美。

張凱玲完全是完美女神。(kkln@IG)

肌膚白皙身材玲瓏有緻的她亦是一位愛好運動的女生,不時見她在instagram上貼運動照,不過她做運動的衣服亦非常戰鬥格,完全遮掩不了好身材,獲不少人大讚是名副其實的人間尤物。而因為正正有「小許瑋甯」同「小鐘麗緹」之稱關係,她時常獲邀上綜藝節目,不過她曾經講到最欣賞的女明星是張鈞甯,更想成為像她如此優秀的人。

張凱玲愛好運動。(kkln@IG)