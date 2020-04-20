【若是一個人】林心如客串罕見講台語　一場火鍋戲內有乾坤

由《16個夏天》編劇杜政哲升格導演執導，孫可芳、宋柏緯主演的台語劇《若是一個人》即將登場，劇中除了眾多新生代優秀演員外，更有女神林心如罕見講台語驚喜現身，雖然僅短短一場戲，但氣勢驚人，足見戲劇女王風範。

林心如（中）客串導演杜政哲（左起）執導的「若是一個人」， 宋柏緯、孫可芳、林紹謙、游詩璟、唐綸、林鶴軒、林子閎開心合照。（《若是一個人》花絮）

林心如因和導演杜政哲合作過《16個夏天》，情義相挺客串，《若是一個人》首集畫面呈現她「一個人」神情自在地嗑火鍋店，劇情開頭即帶出全劇主軸，杜政哲透露：「雖然她只有一場戲，但事前還花了滿多時間一起討論該穿什麼衣服，這個角色是怎樣的個性，做足了功課。」完全展現戲劇女王工作敬業的一面。

點圖重溫林心如經典劇《16個夏天》劇照▼▼▼

《若是一個人》除了找來新生代演員挑戰台語劇外，導演杜政哲與製作人陳秀卿都靠「刷臉」賣人情，邀來眾多重量級卡司特別演出，包括龍劭華、陳亞蘭、苗可麗、謝瓊煖等，龍劭華在劇中飾演宋柏緯的舅舅，一場甥舅道別戲，龍劭華突然拿起蒼蠅拍，要他趴下打屁股，令宋柏緯當場嚇到，還以為是劇組要整他，事後才知是龍哥加的戲，讓他笑說：「這應該是演戲以來最難接招的一次。」

林心如客串《若是一個人》，演出一個人吃火鍋畫面。（《若是一個人》劇照）

陳亞蘭在劇中則飾演孫可芳的公司主管，睽違7年再演出時裝劇，造型時尚展現女強人的一面，她笑說：「我本來就很時尚，很高興製作人發現我的才能」，2人對手戲多，對孫可芳而言，每次都是「震撼教育」，直呼：「只要聽亞蘭姐講話就好有感情，眼神都是戲，差一點就哭了。」

孫可芳在劇中哭倒在街頭。（《若是一個人》劇照）

《若是一個人》故事靈感來自網路流行的「國際孤獨等級表」，宋柏緯、孫可芳也有「一個人」的經驗，透露做過最孤獨的事，20歲那年一個人環島13天，行程中一度因車子沒油，讓他臨時住在阿里山的民宿，晚上山上一片寂靜，第一次感受到孤獨的可怕，笑說：「那時候車子沒油，手機又沒訊號，一度以為自己會死掉」。

孫可芳（右）、林子閎在「若是一個人」中飾演前男女朋友。（《若是一個人》劇照）

孫可芳則稱曾一個人去環球影城玩，一個人去排最可怕的飛天翼龍設施，她笑說：「有種越排越孤單的感覺，可怕的不是遊樂設施，而是排隊的過程，沒有人可以一起聊天。」以往她總認為無法接受一個人看電影，日前她首次挑戰，發現其實感覺還不錯，還可以獨自在一天內連看3部電影。

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