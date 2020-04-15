姜丹尼爾疑背着女友IG追蹤20歲金有珍　網民：簡直是胡作非為！

韓國男歌手姜丹尼爾於去年12月因受抑鬱症困擾全面停工，最近推出新專輯《CYAN》乘勢回歸樂壇，並在各大音樂節目展開一連串主打歌《2U》的打歌宣傳活動，深受粉絲喜愛。他於周二（14/4）疑似手滑在Instagram追蹤美女，後來火速取消追蹤而引起網民熱烈討論。而這個美女亦隨即被網民起底，原來是12人男女混聲組合K-Tigers Zero的20歲成員金有珍。

姜丹尼爾疑似「彈弓手」在Instagram追蹤金有珍。（Instagram：@daniel.k.here）

姜丹尼爾的私人Instagram沒有追蹤其他歌手藝人，只有追蹤自己的官方帳號，就連前Wanna One隊友抑或女友志效的所屬組合TWICE通通都不在名單上，因此突然追蹤女偶像的舉動份外引起網民注意。有網民批評姜丹尼爾和志效承認戀愛後令不少粉絲心碎，現在卻背着女朋友偷偷關注其他女藝人，「簡直是胡作非為」，亦有人表示「他應該是忘記轉用小號了」。但亦有網民批評大眾對男偶像過分苛刻：「手滑不是很常見嗎？」、「24小時盯着姜丹尼爾看的行為很可怕」、「我也試過不小心按了關注」，認為事件被小題大做。

金有珍是12人男女混聲組合K-Tigers Zero的成員。（Instagram：@_yxxjxx）

姜丹尼爾後來火速取消追蹤金有珍。（Instagram：@daniel.k.here）

有網民指出，K-Tigers Zero最近憑新歌《The Starry Night》回歸，並與姜丹尼爾同期打歌，因此少不了在後台見面互動，而且K-Tigers Zero的成員邊賢民和姜丹尼爾亦因參加《Produce 101》第二季而認識，因此姜丹尼爾與邊賢民的隊友認識一點也不奇怪。

K-Tigers Zero以舞蹈結合跆拳道為主要風格。（Instagram：@official_ktigers）

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