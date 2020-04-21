90後亞裔平民女子於夜店邂逅王子　排除萬難成功嫁入摩納哥王室

新型冠狀肺炎（COVID-19）肆虐全球，除了波及演藝界，摩納哥親王及英國王儲查理斯王子都相繼確診，而摩納哥和英國王室的新聞隨即成為網民的焦點，而剛於去年7月嫁入摩納哥王室的平民90後亞裔女子Marie Chevallier再次成為網民討論的話題，更非常好奇她究竟憑什麼收復已故摩納哥王妃Grace Kelly的孫仔Louis Ducruet？

Marie跟Louis於去年7月在200位嘉賓的見證下拉埋天窗。（IG圖片/@marieducruet）

繼凱特之後，Marie是第二位平民女子嫁入王室，搖身一變成為王妃。Marie的父親是法國人，母親就是越南人，沒有任何王室血統，不僅不是生於富裕之家，更是個窮家女。由於父親早年離世，母親只能獨力撫養兩個哥哥和Marie，因家境貧困Marie在讀書期間需要做兼職幫補家計。相反丈夫Louis雖然沒有王子的名銜，卻是王位的第十順位繼承人，兩人的家底根本大纜都扯唔埋。

點擊下圖看更多Marie的照片：

+ 6 + 5 + 4

由於生於基層，Marie非常努力讀書，希望能夠找到好工作照顧母親。聰明的Marie率直開朗，亦因優異的成績而入讀法國頂尖商學院高等學府歐洲知識經濟與管理學院（SKEMA），更在法國夜店邂逅Louis，兩人可算是一見鍾情。雖然跟王室成員拍拖，Marie仍踏實地生活，她曾在讀書期間做過派傳單及超市售貨，就是因為貼地而刻苦耐勞的性格成功吸引了Louis。

雖然Louis已故外祖母Grace Kelly成為王妃之前沒有王室血統，但作為奧斯卡影后，Grace Kelly絕對稱不上為平民。當兩人由拍拖至結婚的期間，Marie飽受身邊人及網民的批評，不少指Marie沒有標緻的臉孔，更沒有姣好的身材，亦因為擁有越南血統而被指不應嫁入王室。對於所有負評，Marie一概置之不理，兩人的感情因這些批評而變得更緊密，同時她深受Louis的親友愛戴。

點擊下圖看更多Grace Kelly的靚相：

+ 6 + 5 + 4

Marie跟Louis於去年7月在200位嘉賓的見證下拉埋天窗，幾乎所有摩納哥王室成員都有參與，場面低調又溫馨。結婚至今Marie並沒有像其他王室成員保密行蹤，相反兩人不時都會在Instagram分享婚後生活和生活點滴，希望以正能量來感染更多人。