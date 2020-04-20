【東張西望】Ruby Close重提被網絡欺凌過去　當年「街都唔敢出」

無綫節目《東張西望》最新一集講到網絡欺凌的問題，請到十年前曾是網絡紅人的Ruby大講感受。當年她的一句「Ruby Close」再加心心手勢令網民印象深刻。

Ruby直言當時不敢出門。（電視截圖）

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節目組邀請今年已經26歲的Ruby重談十年前的事，當時把生活分享在YouTube，但片段一出，就受到不少抨擊，有人批評她的外表，說她的牙齒不齊、外表像吸毒，更令她傷心的是指她的媽媽為什麼會生她這個女兒，令當時只有16歲的她大受打擊，她直言連「街都唔敢出」，甚至要家人買飯給她吃，而她當時最擔心的是地址會給人起底，會給人跟蹤等，最後她因為太害怕，所以把全部影片都刪掉。

相信不少網民們應該對當年這個「Ruby Close」有印象。（電視截圖）

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事隔多年，Ruby已經走出當年的陰霾，她希望網民在寫任何留言前，要想清楚，不要人身攻擊，「留言前停一停，諗一諗」。