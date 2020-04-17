【夠細奇則】16萬令313呎蝸居變北歐小屋　主持讚︰啱使得嚟又抵

香港開電視節目《夠細奇則》雖然是舊節目，不過近來因被上載到YouTube上，引起網民的廣泛討論。節目由李尚正（阿正）和盧頌恩（妹頭）主持，介紹不同的細單位，設計師親自剖析如何用設計去改善單位的問題。這次的主角是一個位於屯門、313呎的新樓，當年這個樓盤推售時，是以屯門區內首個以型格物業做定位。單位是一對夫婦住，他們在2016年以400多萬購入。

屋主當年以400萬購入單位。（電視截圖）

除了廁所，單位是全開放式間隔，像一間酒店房一樣。（電視截圖）

今次的單位是313呎，除了發展商裝好的廁所貼開放式廚房外，其餘空間全部是開放式，像是一個酒店房間隔一樣，而除了兩個露台仔後，沒有其他窗可以採光。設計師提出最大的問題是單位中間有橫樑，令設計上有難度。而且，屋主也要求多多，要用有北歐家俬、有餐枱、獨立房，更要放到按摩椅，阿正都鬧爆︰「畀我（如果係設計師），我就放棄啦，太過大想頭啦，千七呎又話啫，你而家300呎，又北歐又盛，呢啲人呢，香港都好多嘅。」設計師保留原有廚廁所有設計，只是部分裝修其他空間，更加設計出極大量儲物空間，埋單只是$168,000，比起之前的集數，是「性價比」最高的一集！

單位以藍白色為主調。（電視截圖）

點擊下圖跟設計師逐格睇睇︰

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阿正上門睇樓，雖然單位「一眼望晒」，而且不像有300呎，設計師也口快快爆了實際空間只得百零呎，不過他改造後的單位就令阿正讚好！他更逐格儲物櫃開給大家看，更笑言所有儲物位加加埋埋可以放1000對波鞋！他看完樓又大讚設計令單位更實用和四正，而且令生活更方便，「啱使得嚟又抵，十幾萬咋喎！」

睡房區有大量儲物空間，床底的空間，阿正笑言容納到6個人，不過大家千萬不要學他這樣做，非常危險！（電視截圖）

點擊下圖睇吓阿正有咩點評！

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一向意見多多的網民雖然就未有激讚設計師，但評價也算正面，紛紛說︰「呢個設計師都算幾有良心，design都幾好啊！」、「只可以講，設計師已經做左佢做得到嘅野」、「以價錢計17萬算係咁，見過太多40、50萬白痴設計」。同時，網民質疑單位沒有300多呎，表示︰「313呎細到咁，似二百幾呎」、「無可能三百呎啦，我間三百呎公屋都大過佢」，也有人指雙人床太小，說︰「張床點訓兩個人？」，不過都有人幫設計師解釋道︰「一般雙人床都係得4呎，間屋咁細整到4呎好叻架啦」。