【晚吹】偏門行業易撞靈體？　舞蹈員Tank爆住澳門酒店有嘢入埋房

由潘紹聰（Edmond）、詹朗林（JJ）和岑樂怡（阿妹）主持的 ViuTV節目《晚吹 - 總有一瓣喺左近》最新一集講到的主題講到舞蹈員的靈異經驗，請到是資深舞蹈員、《全民造星II》十強的Tank（梁德忠）上節目分享，看Tank外表陽剛十足，怎料原來經常有怪異事發生在他身上，有一單連有「鬼王」之稱的Edmond聽到都話恐怖！

Tank原來是「高靈人士」，很容易感覺到有靈體，他說︰「我試過有一次去睇相，我一入到去間房，佢（算命師傅）指住我同另一個師弟話『嘩！你哋兩個都幾多嘢吓喎』，佢第一句就話『你哋平時行路係咪冇聲㗎？』即係話呢啲人平時就容易畀嘢跟。」（電視截圖）

容易感受到、見到靈異事的Tank，偏偏就做舞蹈員，經常要出埠。而這件Tank覺得是他經歷過最恐怖的事發生在澳門，當時他跟某藝人走Tour，他們到酒店後，因為一些事，Tank就一個人先上酒店放低行李，一上到去他住的那層，有一條很長的走廊，而他的房間就在走廊的中間位置，這事就有事發生，他說︰「尾三嘅房間到，我行緊嘅時候見到嗰個位置有個細路女，玩緊啲圓形嘅物體，拋緊，第一下我覺得幾得意喎，有個細路女。」

Tank講的親身經歷令人心寒。（電視截圖）

Tank看到走廊末端有一塊全身鏡，當時他看到鏡中穿全黑的自己，小女孩穿綠色褲，可是他看不到有綠色的物體在鏡中出現，即刻起雞皮疙瘩，不過這時他竟然拍下當刻，然後衝進房間，打開手機，找不到那個小女孩。接着的第二天一早，房間的電話不斷響，「我覺得好煩，就唔理佢，廁所都有個電話嘅，嗰時我就睇緊自己個電話一條跳舞片，一路睇，一路刷牙，又電話響，跟住我真係好嬲，一聽個電話就鬧，話『邊個玩電話？』跟住聽到個電話有聲，聽真啲，原來係我睇緊嗰條片個音樂，即係佢同我身處喺同一個空間……」聽到這裏都覺得勁心寒，當時Tank立即離開，因為太害怕，也沒有再去查證事件。不過，事件傳到去那個藝人耳中，他說︰「唔緊要嘅，成日撞到呢啲嘢會發達！」原來有這樣的一個說法？

有「鬼王」之稱的Edmond分享了他聽到關於Dancer的恐怖傳聞。（電視截圖）

至於另一件關於舞蹈員行內的傳聞，由Edmond分享，發生在以前的清水灣電視台，他指這事是非常有名的，話說有名男舞蹈員，跟大家排完舞就分道揚鑣回家，他說︰「跟住見到佢行條斜路，開電單車走，後來發現原來佢約咗女朋友，因為見到佢後面多咗個女仔攬住佢，唔怪得趕住走。」第二日，大家就取笑他有女朋友所以趕着離開，但他說「冇」，而有人當時見到該女子的樣子。過幾天後，這名男舞蹈員不幸撞車過世，他的舞蹈員朋友就去拜祭他，發現在男舞蹈員的墓碑旁的墳墓，就是當日見到抱着他的女子的樣子，其他主持都表示有聽過這事，令人聽到倍覺恐怖。

關於該名Dancer的故事，原來阿妹和JJ也聽說過。（電視截圖）