河正宇慘被駭客勒索15億　展開超荒謬對話：我要賣掉手上的蘿蔔田

有「票房保證」之稱的韓國男演員河正宇，日前（20日）被韓國傳媒《Dispatch》公開曾於2019年12月被駭客入侵手機，並遭勒索15億韓元（約940萬港元）。報道亦公開了河正宇駭客的聊天紀錄，二人意外地展開了超荒謬的對話，成為網民間的熱話。

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河正宇手機於去年12月被被駭客入侵，並遭勒索15億韓元。（Viu《K1頭條、微博/@漂亮虎咚咚）

去年《奇皇后》朱鎮模首先被手機被駭客入侵與勒索，後來爆出與張東健的情色對話事件。近日《Dispatch》再公開原來河正宇都慘遭同一駭客入侵手機，被以前女友的照片跟注射牛奶針一事威脅15億韓元。可是因河正宇面對駭客的要脅已讀不回，於是堅持的駭客隔天再聯絡河正宇，二人並展開了一場神對話。河正宇不但詢問對方的名字，又指要賣掉手上的梨園及蘿蔔田才有足夠金錢，出動可愛的動物貼圖回覆。河正宇更提出對方的頭像太有距離感，建議他換新頭像，大展他風趣的一面。

按圖睇河正宇與駭客的荒謬對話：

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一般面對駭客的威脅，藝人通常會交由公司嚴厲處理，可是河正宇卻輕鬆面對，被網民大讚他的幽默感。進行勒索的駭客也似乎被河正宇的幽默融化，竟大方公開駭客的IP都是虛假，以及自己手執多位政治人物和藝人資料等秘密，最終主動把15億韓元勒索金減價至12萬韓元（約751萬港元）。雖然最後河正宇並沒有上當，亦沒有再與對方糾纏下去，可是對話被公開報道後，有網友笑言就像明星與歹徒成為了朋友一樣。

不少粉絲表示河正宇用可愛動物貼圖，充滿反差萌！（OSEN）