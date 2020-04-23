希澈開Po為好友雪莉、具荷拉平反！突拋震憾彈：不再留戀當藝人

Super Junior成員金希澈向來有話直說，直率個性獲得許多粉絲喜愛。他曾在節目上透露雪莉生前受惡評所苦的過去，21日晚上再度發文，對外界肆意編造謠言的舉動進行反擊，直言自從送走雪莉和具荷拉後，已對藝人這個身分沒有留戀，更坦言曾受精神壓力所苦。

Super Junior成員金希澈21日晚間發文，對外界肆意編造謠言的舉動進行反擊，直言自從送走雪莉和具荷拉後，已對藝人這個身分沒有什麼留戀，更坦言曾受精神壓力所苦（IG@plusratioquamvis99）

金希澈21日發長文，不滿《女性時代》網站（極權女性主義網站）對他及其他藝人的抨擊，汙衊他是「仇女心態」，更痛批有些人會惡意製造不實謠言來攻擊已經過世的藝人，對此實在忍無可忍。他坦言，自從雪莉和具荷拉兩位好友接連過世後，原本想要一輩子都當藝人的他，已經對藝人身份沒有什麼留戀。



接著，金希澈也自白曾經因為精神壓力太大，四處尋求專業協助，也曾跟公司談過：「我想休息一下，不管是幾個月還是幾年…」至於未來，「要當藝人就繼續，不當的話就退出吧。」似乎已經看得相當豁達。

希澈對兩位好友雪莉、具荷拉相繼離世感悲痛：

金希澈說道，其實清楚「只要什麼事情都不做的話，這些負面的事就不會發生」，粉絲也不需要為了他去和酸民吵架，明知道忍耐可能會比較輕鬆，但他直言：「我不能讓他們（酸民）去利用已經過世的人，編造出一篇故事去隨意評論，這是絕對不行的。」

最後，金希澈也硬起來表示，歡迎粉絲蒐證，並留言酸民攻擊言論的截圖，他一定會交由律師處理，且絕對不會和解，霸氣言論讓網友一陣叫好。事實上，一切起因是《女性時代》網站的某記者，不斷地寫有關金希澈的抹黑報導，更宣稱雪莉會輕生，是因為南韓社會女權低下的緣故，讓他終於不願再忍氣吞聲，決定硬起來對抗。

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