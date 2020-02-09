TWICE MoMo「11字腹肌女王」教3招練螞蟻腰　專家：這動作非有效

早前韓媒元旦日（1月1日）爆出韓國當紅女子組合TWICE成員Momo及Super Junior成員金希澈相戀的消息後，隨即引起各國網民的熱議，當中有人祝福亦有人大感失望。 不過，近日網民並沒有再頻頻關注兩人甜蜜發展中的感情，轉移重心關注的是Momo在音樂活動中展示誘人的腹肌和螞蟻腰，更感嘆金希澈有如此「性感尤物」的女朋友，真是幸福非常。

Twice的Momo和SuperJunior的金希澈成為韓國娛樂圈今年的元旦情侶（1月1日）(ig@kimheenim)

現時韓國女子組合TWICE紅遍世界各地，隊中每個成員也各有所長，台灣籍成員周子瑜以「美若天仙」的甜美樣貌吸引粉絲，而日本籍成員Momo便以「跳舞機械」和「腹肌女王」見稱，皆因她擁有11字腹肌令不少網民驚訝，更多的粉絲表示，想知道從前有嬰兒肥的她是如何鍛鍊出結實和線條明顯的腹肌。

接下圖看更多Momo與金希澈的合照：

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極端超地獄式減肥 10天瘦7公斤？

TWICE的 Momo在出道前是經歷過地獄式的減肥過程 (ig@twicetagram)

由韓國娛樂公司JYP所推出的歌唱跳舞組合，當中的成員均需要經過一系列如地獄式的練習訓練過程才可出道，若出道時外型、舞技或是體重不達標的練習生需被公司以嚴厲的方法去達到目標，因此也有「血汗娛樂圈」之稱。

地獄式的減肥方式曾令MOMO的身心也感到疲憊不堪 (ig@twicetagram) 在出道前還帶點嬰兒肥的TWICE成員Momo就被公司要求一星期內要減去7公斤的體重，才獲得機會站在舞台上，當時她便進行超級地獄式減肥方法，為了可以出道她不昔一切的代價，如數天也不進食任何食物，甚至連水都不敢喝，擔心喝一口水也會長胖，導致她就只敢吃一顆冰塊以解口渴感，甚至連力氣都沒有的時候也要日以繼夜的練舞和運動減肥。

那時她要求公司多給她3天時間減肥，最終她用了10天的時間減了7公斤，不過她提示別人也盡量不要以極端的方法減肥，因為很易反彈，最重要的是持之以恆去鍛鍊和減肥，現時她用3個方法訓練自己，練成11字腹肌和螞蟻腰，更成功獲得「腹肌女王」之稱。

回顧TWICE的Momo現時可人的近照：

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第一個方法：進階版「平板支撐」 練腹肌

進階版「平板支撐」 練腹肌（《SBS THE SHOW》影片截圖）

Momo現時擁有令人羨慕的「11字腹肌」全是因為她每天也會進行一個進階版的「平板支撐」運動來訓練自身的腹部肌肉和線條。Momo也在韓國《SBS THE SHOW》節目上分享基本平板撐姿勢，首先頭部、肩部、胯部都需要保持在同一水平面，同時收緊腹部和臀部肌肉，身體需要保持平衡，臀部不可以抬高，隨後可用腹部的用力慢慢抬起臀部，然後併攏雙腳往左和右翻轉（每邊各50次），動作應在地面停留30秒到1分鐘，身體需要保持平衡，眼睛視線應是望向地面，也需要保持平均呼吸。

Momo表示平板支撐屬於力量訓練，能夠增加身體的肌肉量，她每天會做這個動作150次，每天在不同時間分別做這組動作3次。

根據中國香港健美總會健身教練証書課程講師梁子雋Leo的專業意見指出，進行平板支撐動作時，身體應由頭部至腰部保持成一直線，腰部及臀部也不應塌下，手肘置於肩膀下方，形成90度的直角，動作也不應過度傾前或傾後，而頸部與腰背成直線，自然望向地面便可。除此之外，Leo也提醒訓練者應視乎能力而為，一般可以維持30-60秒，休息大約一分鐘後繼續進行，重覆5-6組，如訓練者核心肌力較強可以增加訓練維持時間。

第二個方法：每天仰臥起坐一分鐘

第二個方法：每天仰臥起坐一分鐘（《SBS THE SHOW》影片截圖）

TWICE成員Momo也在節目表示自己進行完進階版「平板支撐」來訓練腹肌和修緊臀部的肌肉後，會進行「仰臥起坐」約一分鐘，以一分鐘為一組，次數就可以按照自己的速度進行就可以了。根據Leo的專業意見指出如果你想鍛鍊腹肌線條，仰臥起坐並不是有效動作，因為該動作主要發力點在於腰臀，動作更會令壓力集中在脊椎，會容易造成導致腰椎間盤受傷受壓，因此不適合核心肌力較弱人士。

Leo更建議如想有效鍛煉腹部肌肉線條，可以用捲腹訓練動作取代傳統仰臥起坐。透過捲起上半身來訓練腹部肌肉的動作，集中訓練目標群組，減少其他肌群代償。

第三個方法：跳舞

第三個方法：Momo平日也會以跳舞作為減肥活動 (ig@momojype)

在韓國同時被網民稱為「跳舞機器」的Momo，擁有甜美的長相之外更擁有出色的舞技，當時她被招攬進入娛樂公司，也是因為她上傳自己一段跳舞片段在Youtube上，意外獲得JYP公司人員的關注，於是她便進入JYP進行試鏡，更成功出道。

跳舞是MOMO的強項(ig@momojype) 早前她在舞蹈競技綜藝節目《Hit the Stage》中性感卻帶點穩重餘韻的舞姿，猶如「這就是我的舞台」的霸氣感獲得觀眾熱烈的拍掌，熱愛跳舞的喜好也是她第三個瘦身訓練縮緊小腹的方法，因為她曾在訪問中表示跟著節明快的音樂跳舞，很容易可轉移自己的注意力，感覺跳舞做運動也會比較輕鬆。

根據Leo的專業意見指出，跳舞可歸類為心肺訓練運動的一種，至於能否達到收緊小腹效果，則要視乎該跳舞動作組合有否包括捲腹部分或核心肌群的參與度。他更表示如果想鍛煉下腹，可以選擇仰卧抬腿等動作。仰卧抬腿主要把身體仰卧成一直線，用腹部力量抬起雙腿，雙腿伸直，慢慢回到起始式。Leo更表示如進行不同訓練動作前，請先咨詢專業人士意見以免造成訓練傷害。