【夫妻的世界】朴海俊韓素希奢華獨立別墅　有錢都未必有得入住

由金喜愛、朴海俊和韓素希主演的JTBC韓劇《夫妻的世界》近期贏盡人氣贏盡口碑，收視率創紀錄，無論是劇情還是其中主角所用到的化妝品和服飾都一一成為話題。在最新一集中突然暴富的朴海俊和「小三」韓素希結婚後搬回高山，他們所住的奢華豪宅更引起大眾熱烈討論。

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朴海俊離婚後兩年突然暴富回歸。（《夫妻的世界》劇照）

韓素希由小三變身正室。（《夫妻的世界》劇照）

朴海俊和韓素希在劇中所住的豪宅並非廠景，實質上取景自位於京畿道平澤市、一個名叫「Humphreys Landing」（험프리스 랜딩）的美國式住宅小區。該小區於2015年建成，整個小區共有71幢獨立屋，而每間獨立屋都以外國式的Townhouse建造，地下是客廳和廚房，而二樓則是睡房和浴室。

朴海俊暴富後風光回歸，並與「小三」韓素希一同搬回高山。（《夫妻的世界》影片截圖）

朴海俊和韓素希所住的奢華豪宅更引起大眾熱烈討論。（《夫妻的世界》影片截圖）

突然暴富的朴海俊和「小三」韓素希結婚後搬回高山，過着奢華生活。（《夫妻的世界》影片截圖）

另外，劇中朴海俊和前妻金喜愛離婚前所住的大屋，其實是該小區居民的會所，入面設有有健身中心、宴會廳和會議室等等。自劇集播出大受歡迎之後，該區的地產更陸續收到租住買賣等等的諮詢。

朴海俊和前妻金喜愛離婚前所住的大屋，其實是該小區居民的會所。（《夫妻的世界》影片截圖）

不過，並不是人人都可以住在這裏，因為這個住宅區是美軍專用居住區，是平澤駐韓美軍部隊所屬美軍和軍事人員租住的「營外租住房」，住客大部份都是美軍所屬中校以上部隊的指揮官或醫生、律師等等的任職專業人員的美軍家屬，因此亦有「韓國的小美國」之稱。

「Humphreys Landing」有「韓國的小美國」之稱。（《夫妻的世界》影片截圖）

朴海俊和韓素希在劇中所住的豪宅並非廠景，實質上取景自位於京畿道平澤市、一個名叫「Humphreys Landing」（험프리스 랜딩）的美國式住宅小區。（網上圖片）

假如購買是為了租給美軍的話，可以事先預約後，在美軍所認證的中介陪同下就能入內樓盤，以每間60坪（約2235呎）的獨立屋為例，售價為5億韓元（約320萬港元）。如果要租住，則要通過駐韓美軍的住宅管理科簽合約，租金為每年約4萬美元（約31萬港元）。

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