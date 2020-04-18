【夫妻的世界】朴海俊變態手法報復　逼小三韓素希著前妻同款內衣

JTBC熱播韓劇《夫妻的世界》昨晚（17日）播出第7集，繼續收視保證。上集講到正當劇迷以為金喜愛成功爭贏撫養權之時，朴海俊和韓素希兩年後生下女兒高調回歸，向身邊的好友發喬遷宴邀請向金喜愛宣戰，今集三人再次見面火藥味十足！

朴海俊與韓素希生下女兒後高調回歸。（黃Viu煲劇平台截圖）

朴海俊和韓素希高調回歸，甚至邀請兒子參加喬遷宴。唯獨金喜愛一人沒有被邀請，她更發現身邊的好友都瞞着自己出席了二人的喬遷宴。為了帶兒子回家，金喜愛出現在喬遷宴上令眾人大驚。三人兩年後再見面，作為小三的韓素希依然對金喜愛非常有敵意，一開口就說：「雖然知道你很厲害，但沒想到居然到這程度，你怎麼會來這裡了…我們一家人生活的地方，沒有考慮過你的存在，能否麻煩你離開呢？」明串金喜愛臉皮厚，但她卻不知邀請信由朴海俊發出。

金喜愛為了帶兒子回家，現身喬遷宴上令眾人大驚。（黃Viu煲劇平台截圖）

按圖睇三人再次見面情況：

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金喜愛為了尋找兒子而走到二樓，無意間走進了朴海俊和韓素希的睡房。這時她發現，兩人的睡房布置與自己的家非常相似，用上同品牌的家居，甚至連韓素希的內衣及化妝品都是與自己同款，質問朴海俊時，對方否認自己仍放不下前妻。金喜愛回家後把全部內衣及化妝品丟掉，崩潰大斥朴海俊是瘋子。看到朴海俊為韓素希購買與前妻同款物品，不少劇迷坦言覺得報復手法可怕又變態。

走進朴海俊與韓素希的睡房，金喜愛發現全是自己的痕跡。（黃Viu煲劇平台截圖）

點撃睇金喜愛、朴海俊對質場面：

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金喜愛崩潰丟掉自己全部內衣及化妝品。（黃Viu煲劇平台截圖）

朴海俊和韓素希高調的舉動，當然不只是向大家炫耀，真正的目的而是要向金喜愛報復。今集的尾段朴海俊更向金喜愛工作的醫院落手，要求醫院院長卸下前妻副院長的職位。除此之外，金喜愛與兒子的大宅又發生被人用石頭掟破玻璃窗的事件，疑似是朴海俊命人威脅金喜愛的生活。而第8集的預告中見到，金喜愛拿着打獵用的長槍走近韓素希，想知道會發生甚麼事，劇迷必定要緊貼今晚《黃Viu煲劇平台》的播出。

朴海俊為了報復，就連金喜愛的生活都要威脅？（黃Viu煲劇平台截圖）

兩年後，兩個家庭氣氛截然不同：

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