【夫妻的世界】金喜愛遇襲險死　韓素希朴海俊為報復做幕後黑手？

JTBC熱播韓劇《夫妻的世界》昨晚（18日）播出第8集，最高收視達22.276%，又刷新自身好成績。上集講到朴海俊和韓素希高調回歸，向金喜愛宣戰，除了要報復當初離婚的痛苦外，更要前妻失去工作及兒子，三人再見面對質，看到劇迷津津有味。今集朴海俊更請蒙面人威脅金喜愛，幸好李茂生及時出現，救了她一命。

為了接兒子回家，朴海俊不惜一切。（黃Viu煲劇平台）

兩年前朴海俊失去兒子的撫養權，兩年後的他當然想奪回。為了在兒子面前重建形象，他未經韓素希同意下為兒子留起房間，又自製危險情況證明父親的重要性。最終韓素希同意朴海俊與兒子見面，又主動為他佈置好房間，邀請他到新家晚餐和過夜，開口表示想與他融洽相處，可是似乎一切不如表面般簡單。

韓素希突然接受了朴海俊兒子，更表示想融洽相處？（黃Viu煲劇平台）

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朴海俊派人到金喜愛家施襲！（黃Viu煲劇平台）

點撃睇金喜愛被襲過程：

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而為了要報復金喜愛，朴海俊不單要求醫院卸下她副院長的職位，他更請蒙面人去到金喜愛的住所襲擊她。朴海俊刻意邀請兒子到新家晚餐後，故意安排人在金喜愛單獨在家時施襲。蒙面人打破窗門闖入後，隨即把金喜愛推倒在地上而受傷，他更一直捏着金喜愛的頸部，比起威脅更似要滅口一樣。幸好這時住在旁邊朴宣暎報警，李茂生亦及時出現，才不至於發生命案，金喜愛則受驚不少。

金喜愛去到朴海俊公司理論，男方又再次渣男上身。（黃Viu煲劇平台）

點撃睇金喜愛、朴海俊再次對質場面：

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後來金喜愛從朴宣暎口中得知，朴海俊曾經在沒有人的時候到過她的家一次，因此金喜愛去到前夫公司理論，這時朴海俊才坦承要求對方留下兒子一人離開，火藥味十足。另一邊韓素希又主動找上金喜愛，不滿她到老公公司大鬧，可是金喜愛則警告小三：「你還不了解他嗎？他是甚麼樣的人…沒有人保證你不會變成下一個我…」劇集去到最後，金喜愛現身有韓素希在內的「婦女會」表示想加入，二人更在預告中握手，未知兩人之間起了甚麼變化呢？

金喜愛加入「婦女會」，未知與韓素希又會有甚麼發展。（黃Viu煲劇平台）

金喜愛、韓素希再開火？

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