羅志祥周揚青分手｜出軌者最錯　不過明知而多次原諒的人也有責任

今日最鬧得熱烘烘必然是台灣樂壇天王羅志祥（小豬）與內地網紅周揚青分手的消息，Grace在微博發長文，親證消息，除了正式跟9年情告別外，也公開了男方出軌的行為。Grace的分手信裏講到自己曾發現過對方有第三者，卻選擇原諒對方。然而，對方卻一次又一次的令她失望，直到分手前，Grace更是從男友電話發現他有過火的行為︰有一部專門用來撩妹的手機、去每一個城市，都有可以約到酒店的女生、曾經和他旗下的女藝人和化妝師有長期不正當的男女關係、還會經常舉行正常人都無法想像的「多人運動」等等。

兩人從愛得低調到近年公開放閃，外界早已認定他們是一對。（Instagram@gracechowwwww）

9年的時間，還不夠看清一個人嗎？一次又一次出軌的事不時在我們身邊發生，可是當真正發生在自己身上的時候，卻又會失去理智地勸說自己，對方是例外的，他認錯了道歉了就不會再犯，自己才是他的「命中注定」，而事實真的如此嗎？不是說出軌者百分之一百不會修心養性，只是現實裏，大多數是相反。的而且確，有一種人「偷吃」了，看過了窗外的風景，是會回頭，可能會比以往更加珍惜深愛他的另一半，從此對引誘有了免疫力。

現在想想自己真的很傻，為什麽沒有在第一次抓到你劈腿的時候就放下呢 ？ 每一次都被你的承諾和悔過打動，一次次的原諒你的背叛，但仍抱有期望，覺得自己是唯一懂你、可以陪伴你、改變你的人。 周揚青

Grace已被外界稱為「小豬嫂」，圖為Grace為小豬辦的驚喜生日派對。（Instagram@showlo）

+ 8 + 7 + 6

不過，這種人佔的只是一小部分，大部分的，看過了窗外的風景，就無法再甘心只忠於一人，最最重要的是，他們覺得，你這次也原諒了我，那我下次給你發現時，大不了再道歉得可憐一點、哭得再呼天搶地一點，你也會一樣原諒我，他看清了另一半的底線，同時在這條空隙之間游走，也利用着對方「離不開他」這個弱點，不斷再犯。這樣的一個不健康的循環，最後只是等被出軌者去到一個受不了的狀況，才會有完結，可是這時往往她已弄得遍體鱗傷，已經太遲了。

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周揚青微博發長文親證她與小豬已經分手。（周揚青微博）

是的，出軌者是最錯，不過難道被多次出軌的人沒有責任嗎？很多人，聽到朋友出現這個狀況時，會勸朋友斬釘截鐵的分手，可以當自己是局內人時，除了會為對方開脫，更病態的，可能會怪罪於自己做得不夠好。不過當情況發生多於一次時，她對外遇者的縱容卻是給了他注入了再犯的勇氣，給他多一個傷害你的機會。要記住，生命中所有的關係都是雙向的，你的行為影響了對方，對方再會被你影響，無止境的縱容，只是給對方一個再試探你底線的機會，這一種人，不值得擁有善良的你，因為他們永遠不會懂。

Grace的發文中，指小豬曾多次出軌。（Instagram@gracechowwwww／showlo）

那麼，是否真的不應該原諒有外遇的人呢？筆者看來，要懂給自己設下底線和期限，最多最多，只給一次機會，如果一直無了期的付出和包容，到後來清醒時往往已泥足深陷，如果原諒幾次再結婚，再發生時要回頭就已經太遲，代價太大，他不值得之餘，那代價你也未必賠得起。