金正恩病危新聞用玄彬《愛的迫降》劇照　印尼CNN離奇失誤急道歉

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

玄彬因出演《愛的迫降》而人氣大急升，大尉中隊長「李正赫」的軍人一角攻陷了不少女劇迷的心，海內外的討論度都非常高。早前（21日）印尼CNN電視台報道有關北韓最高領導人金正恩手術後病情危急的新聞時，放出玄彬的劇照，引來少量粉絲不滿。

21日印尼CNN報道金正恩心血管疾病手術後，傳出病危的新聞時，熒幕上有金正恩的照片外亦出現了玄彬於《愛的迫降》中穿着軍服的照片。由於粉絲不理解玄彬照片出現的用意，因此成為了網上熱話。得悉似乎「做多咗」的印尼CNN其後馬上道歉，解釋相關新聞與韓國電視劇中「李正赫」大尉的角色無關，表示並不是故意的行為。

玄彬離奇出現在金正恩的新聞中。（印尼CNN）

《愛的迫降》播出前，因一套《秘密花園》玄彬在印尼已有相當高的人氣，可是就連粉絲都不理解電視台在新聞中，加入玄彬劇照的原因。當然總有少量粉絲不滿其做法，但大部分劇迷都覺得畫面相當有趣，紛紛截圖並上載到網上發文問：「李正赫大尉為甚麼在那裡出來？」

劇迷笑言大家仍未逃出「玄彬病」。（劇照）

一齊重溫《愛的迫降》玄彬的帥氣英姿！

+13
+12
+11

同場加映：【愛的迫降】玄彬一角靈感來自金正恩？　瑞士留學愛彈琴意外吻合

《香港電影我撐場民選大獎2020》全民一人一票，用行動撐本土！

https://hkmovies2020.hk01.com

旗艦智能手錶 Series 5、Dyson風筒等豐富獎品等你贏!

【愛的迫降】玄彬一角靈感來自金正恩？　瑞士留學愛彈琴意外吻合
玄彬分享純情高中初戀史　自稱照顧女生型：女友開心最重要
【多圖】玄彬28歲寫真零黑歷史　女友視覺照令粉絲心動
【武漢肺炎】韓國疫情致玄彬拍攝受阻　金宇彬、秀智等捐巨款抗疫
【愛的迫降】重溫孫藝珍玄彬甜蜜花絮　好友始終難成情侶？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。