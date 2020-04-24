金正恩病危新聞用玄彬《愛的迫降》劇照　印尼CNN離奇失誤急道歉

玄彬因出演《愛的迫降》而人氣大急升，大尉中隊長「李正赫」的軍人一角攻陷了不少女劇迷的心，海內外的討論度都非常高。早前（21日）印尼CNN電視台報道有關北韓最高領導人金正恩手術後病情危急的新聞時，放出玄彬的劇照，引來少量粉絲不滿。

21日印尼CNN報道金正恩心血管疾病手術後，傳出病危的新聞時，熒幕上有金正恩的照片外亦出現了玄彬於《愛的迫降》中穿着軍服的照片。由於粉絲不理解玄彬照片出現的用意，因此成為了網上熱話。得悉似乎「做多咗」的印尼CNN其後馬上道歉，解釋相關新聞與韓國電視劇中「李正赫」大尉的角色無關，表示並不是故意的行為。

玄彬離奇出現在金正恩的新聞中。（印尼CNN）

《愛的迫降》播出前，因一套《秘密花園》玄彬在印尼已有相當高的人氣，可是就連粉絲都不理解電視台在新聞中，加入玄彬劇照的原因。當然總有少量粉絲不滿其做法，但大部分劇迷都覺得畫面相當有趣，紛紛截圖並上載到網上發文問：「李正赫大尉為甚麼在那裡出來？」

劇迷笑言大家仍未逃出「玄彬病」。（劇照）

一齊重溫《愛的迫降》玄彬的帥氣英姿！

+ 13 + 12 + 11

同場加映：【愛的迫降】玄彬一角靈感來自金正恩？ 瑞士留學愛彈琴意外吻合

《香港電影我撐場民選大獎2020》全民一人一票，用行動撐本土！

https://hkmovies2020.hk01.com

旗艦智能手錶 Series 5、Dyson風筒等豐富獎品等你贏!