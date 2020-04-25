羅志祥被傳於內地拍戲時要求特別服務　爆料者：很厲害，時間很長

現年40歲的台灣樂壇天王羅志祥 (小豬) 於前日（23日），被現年31歲的大陸網紅舊愛周揚青 (Grace) 公開兩人已分手一段日子，兩人9年情斷，Grace更大爆小豬多年來一直背住她亂搞男女關係，甚至經常聯同「好兄弟」約女大玩正常人無法想像的「多人運動」，私生活極其淫亂。小豬形象一朝喪，搖身一變成為世紀渣男，其淫亂史亦被愈爆愈多。有內地網民就於網上瘋傳，表示大陸劇組人員爆料小豬在大陸拍戲時，竟然明目張膽地公然向劇組要求找「特殊服務」，而且「時間很長」，每次都要另外加錢。

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小豬與Grace此情不再。(ig@showlo)

自從小豬被揭渣男真面目之後，即有內地網民爆料指曾與小豬合作過的大陸劇組工作人員聲稱，小豬經常向工作人員要求需要為他安排「特殊服務」。最初製片人也會會錯意，以為小豬是要找正規的按摩師，豈料幫他找來之後，他卻非常之不滿意，於是製片人才明白小豬想要的是「特殊服務」是什麼意思。該網民還公開了有關的對話截圖，令傳聞疑幻疑真。從對話內容中可見，有另一位工作人員笑言，若以後要找小豬拍戲的話，就要提前「做好準備」為他安排「特殊服務」。而爆料者更大讚小豬「很厲害」，因為他每次的「時間很長」，「基本上每次都得加錢」，而且一定是他自己負責付錢埋單的，還會給幫忙找小姐的制片人「好處費」。不過就有網民指，既然收了「好處費」為什麼又會爆料呢？

小豬被傳拍戲時要求特別服務。(羅志祥微博)

點擊下圖逐格睇內地網上爆料者對話截圖，以及小豬、Grace嘅靚相：