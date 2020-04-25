【夫妻的世界】朴海俊背金喜愛出軌韓素希　渣男現實是低調愛妻號

由金喜愛、朴海俊和韓素希主演的19禁韓劇《夫妻的世界》話題不斷，正室和小三之間的鬥爭火藥味濃外，圍繞在兩個女人之間的朴海俊更成為了「渣男」代言人。在劇中飾演出軌男的他，現實中其實與妻子已相愛17年，是一名眾所周知的愛妻號。

朴海俊因一套《夫妻的世界》成為了渣男代言人！（劇照）

朴海俊在《夫妻的世界》中與小三韓素希出軌，他更大聲夾硬把偷食合理法，認為自己同時愛上兩個女人不是罪。朴海俊與韓素希另組家庭後，高調回歸想趕絕金喜愛，爭兒子的撫養權，每集的賤男金句都足以一秒激嬲觀眾。可是變成渣男代言人的他，現實中的婚姻卻截然不同。今年將44歲的朴海俊於2003年，與同一大學戲劇系出身，小5歲的話劇演員的吳宥真相識，二人經歷7年的愛情長跑後於2010年完婚，至今已低調相愛17年。

朴海俊與吳宥真相愛17年，家庭生活非常低調。（網上圖片）

點撃了解朴海俊妻子吳宥真：

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朴海俊和吳宥真更於2013年誕下兒子，一家三口過着美滿的家庭生活。有指朴海俊在婚後曾為了妻子停工一年，只為想花更多時間陪在老婆身邊。礙於朴海俊2011年才正式以演員出道，所以他一出道就承認自己已婚，更曾公開大讚妻子抱着兒子時比任何女性都有魅力。對比劇中和現實中的朴海俊，雖然性格完全相反，但他卻把出軌男一角演得十分逼真，難怪大前輩金喜愛都對他的演技讚口不絕！

朴海俊曾以光頭Look出演《我的大叔》，成為一時熱話。（劇照）

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朴海俊出道第9年拍過不少作品，包括《阿斯達年代記》、《我的大叔》、《未生》和《異鄉人醫生》等，可是都未有吸引到大眾視線。今年朴海俊憑着《夫妻的世界》中李泰吾一角成功突圍而出，他坦言是預想之外。近日劇組舉行的網上記者會中，朴海俊講到劇集播出後收到很多祝賀電話，可是通常都會附上一句「很想打你」。他也知道觀眾網民都對他恨之入骨，所以至今朴海俊都沒有看過網上的留言，他講到：「最好還是不要看留言，不經意看到的話，為了盡快忘記，我會立即做50次深蹲。」大展風趣的一面。

朴海俊和金喜愛透露他們心中的名場面，將在12集左右出現。（劇照）

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同場加映朴海俊、金喜愛19禁床戲！

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