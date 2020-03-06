【多圖】最炙手可熱演員添麥菲查洛美　初登亞洲雜誌封面好吸睛

說Timothée Chalamet（添麥菲查洛美）是荷里活現時最炙手可熱的新生代演員一點也不為過，他憑《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）獲得奧斯卡金像獎最佳男主角獎的提名後，成功打開知名度，及後戲約不斷，從2017年的《不得鳥小姐》（Lady Bird）、《Hot Summer Nights》、2018年的《美麗男孩》（Beautiful Boy）、2019年的《亨利五世：新王之路》（The King）、《小婦人》（Little Women）、今年除了有Bob Dylan的自傳電影，還有由Wes Anderson執導的《The French Dispatch》和改編自同名科幻小說的《沙丘魔堡》（Dune），是為名副其實的當紅炸子雞，他獨特的氣質亦成功俘虜了不少少女的芳心。