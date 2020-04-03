《以你的名字呼喚我》捧紅添麥菲查洛美　導演確定原班人馬拍續集

由André Aciman的小說改編、意大利導演盧卡瓜達格尼諾（Luca Guadagnino）執導的同性戀題材青春愛情電影《以你的名字呼喚我》（Call Me By Your Name）在2017年上映後獲得一致好評，及後更在第90屆奧斯卡金像獎贏得最佳改編劇本的獎項，捧紅了現於荷李活炙手可熱的演員添麥菲查洛美（Timothee Chalamet），當年他以第三年輕之姿獲最佳男主角提名。電影受喜愛程度不容小覷，由於觀眾紛紛表示希望看到Oliver（Armie Hammer飾）與Elio（Timothee Chalamet飾）可以再續前緣，早在2018年男主角艾米漢默已親口證實電影會開拍續集。

《以你的名字呼喚我》以意大利的一個鄉郊小鎮為背景，單是電影裡的自然景色就讓人心曠神怡，可是疫症肆虐，續集短期內應該都不可能開拍。（劇照）

據《Metro》報導，近日導演盧卡瓜達格尼諾在接受訪問時透露了關於續集的消息，導演前陣子計畫前往美國拜訪一名他非常喜愛的編劇，討論關於續集的事宜，卻因為疫症肆虐全球而被迫取消；雖然他未肯透露編劇的身份，又對於不得不擱置而感到遺憾，但他說：「很榮幸能與Timothee Chalamet、Armie Hammer、Michael Stuhlbarg（Elio的父親）、Esther Garrel（Elio的女友）合作，所有人將會出現在續集裡。」

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《以你的名字呼喚我》的電影結局令不少觀眾為之動容，皆因其展示了愛情的遺憾美，所以亦有不少聲音討論：「究竟該不該有續集？」害怕續集會打破這份美好；現在有了確實的續集消息，觀眾均很好奇劇情會怎樣展開，雖然對於故事還未有太多資料，但也許可以在2019年10月出版的《以你的名字呼喚我》續集小說《在世界的盡頭找到我》（Find Me）找到一些線索，《Find Me》講述父親、Elio 與 Oliver三人滄海桑田的人生故事回望二十年前最美好的盛夏往日。