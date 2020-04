《以你的名字呼喚我》捧紅添麥菲查洛美　導演確定原班人馬拍續集

由André Aciman的小說改編、意大利導演盧卡瓜達格尼諾(Luca Guadagnino)執導的同性戀題材青春愛情電影《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)在2017年上映後獲得一致好評,及後更在第90屆奧斯卡金像獎贏得最佳改編劇本的獎項,捧紅了現於荷李活炙手可熱的演員添麥菲查洛美(Timothee Chalamet),當年他以第三年輕之姿獲最佳男主角提名。電影受喜愛程度不容小覷,由於觀眾紛紛表示希望看到Oliver(Armie Hammer飾)與Elio(Timothee Chalamet飾)可以再續前緣,早在2018年男主角艾米漢默已親口證實電影會開拍續集。