【The King：永遠的君主】李敏鎬角色有原型　編劇預示淒慘結局？

韓流人氣男演員李敏鎬暌違四年回歸之作《The King：永遠的君主》（더 킹 : 영원의 군주）搭檔《鬼怪》的金高恩，加上有收視保證的金銀淑編劇，抱着打造新一部穿越神劇的野心，周五（17日）晚首播最高收視率達到14%，全國平均收視亦不遜色，足有11.4%，以SBS金土劇開播紀錄來說僅次於2019年的《熱血祭司》（열혈사제）。在劇中，李敏鎬飾演大韓帝國的第三任皇帝李袞。雖然歷史上的大韓帝國只有兩任皇帝，但卻有一名「準第三任皇帝」，他便是朝鮮王朝最後的王位繼承者──皇太子李垠，其生平更是十分悲慘。

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根據劇集的人物介紹，李袞（李敏鎬飾）認為皇宮是最安全、同時也是最危險的地方，皆因他在八歲那年目睹了父親遭到謀反的那個夜晚。根據歷史，李垠誕生之時，正值甲午戰爭後，日本入侵朝鮮之時，高宗受日本人操控，宣布脫離清朝的朝貢體系，建立大韓帝國，實為傀儡政權；在李垠一歲時，父親高宗就曾遭暗殺幸無事生還；在李垠十歲時，高宗被日本人逼迫禪讓帝位予由明成皇后嫡出的李坧（純宗，即李垠的哥哥），及後高宗被軟禁在德壽宮，直到12年後在1919年離世。

李垠從小就淪為政治工具。（網絡圖片）

被日本人操控的人生

純宗因為身體原因沒有子嗣，只好立異母弟弟英親王李垠為太子；李垠10歲那年已被日本人強行送到日本接受教育，安排他學習日語、揮霍享樂，據說明治天皇很喜歡他，下令要服侍他如日本太子，又在他13歲那年強行要他退婚，為他安排了政治婚姻，要他與日本皇族女子梨本宮方子成婚，據聞梨本宮並沒有生育能力。在李垠的母親嚴妃離世時，日本人更禁止他進入嚴妃的咸寧殿，令他沒法見到媽媽的最後一面。日本人更要求高宗（李垠父親）前往李垠住處「拜見」兒子，以羞辱被廢位的高宗，父子相見時抱頭痛哭。

李垠更在日本軍隊中任職，自我認同混亂。（網絡圖片）

1945年日本戰敗，李垠從日本皇族的身份變成平民，他對日本的感情亦尤為複雜，日本吞併他的祖國，但也給了他貴族般的生活，他對妻子說過：「我不是日本人，但也很難說是一個真正的朝鮮人，我不知道解放後的朝鮮是否會接納我。」李垠希望回到祖國，大韓民國首任總統李承晚卻擔心前朝太子的身份會引起軒然大波，繼而拒絕承認他是韓國人，更不讓他回國，令他在日本需要典當家當過活；直至1961年朴正熙上台執政，當時年屆64歲的李垠才回到闊別數十年的祖國，至1970年離世。雖然《The King》沒有用真正的歷史作背景，但劇目中的《永遠的君主》大概就是紀念這位朝鮮王朝最後儲君。