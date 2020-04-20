【The King：永遠的君主】首播成績優異　李敏鎬拍片感謝香港觀眾

由李敏鎬、金高銀、禹棹煥、鄭恩彩和金景南主演的穿越韓劇《The King：永遠的君主》於上周五（17日）首播後，更創下韓國SBS電視台星期五、六劇集開播收視的最高紀錄，最新一集平均收視達11.6%，其中最高收視的瞬間更達到14.7%，成績相當優異，香港觀眾可於Netflix 獨家收看。

李敏鎬飾演的大韓帝國皇帝李袞意外穿越到現代的韓國。

李敏鎬飾演的大韓帝國皇帝李袞在第二集中雖然騎白馬帥氣登場，但穿越了異次元通道來到韓國見到飾演女警鄭太乙的金高銀面前，卻成為違反道路交通法的落難皇帝，甚至被她改名做「金狗屎」。去到韓國無依無靠的李袞只好不時出現在鄭太乙身邊，更霸氣對她說：「我打算賦予妳一個職位， 讓妳不得不了解我，我要讓妳當我的皇后。」此番深情的說話卻讓鄭太乙直接翻白眼，覺得李袞絕對是個瘋子。李敏鎬和金高銀一見面就好像火星撞地球一樣，有趣的劇情令觀眾捧腹大笑之餘，二人之後會帶來什麼火花亦令人相當期待。

鄭太乙（金高銀飾）覺得李袞絕對是個瘋子。

李敏鎬和金高銀一見面就好像火星撞地球一樣。

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另外，為了感謝劇迷由開拍至今一直熱烈支持，《The King：永遠的君主》中的一班演員李敏鎬、金高銀、禹棹奐、金京南和鄭恩彩更特別拍片給香港粉絲，除了感謝粉絲們的大力支持，他們聽到香港觀眾與韓國觀眾能同時間追劇亦感到相當開心，希望粉絲們能開心看完整部劇。而李敏鎬則在整個片段不斷微笑，表情多多，無時無刻都在散發他的男神魅力。

（左起）禹棹奐、金高銀、李敏鎬、鄭恩彩和金京南拍片感謝香港觀眾。

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