羅志祥周揚青分手│吳宗憲被告誡要避談：終究是人家的感情問題！

羅志祥(小豬)遭周揚青踢爆私生活淫亂，和愷樂更是已經偷來暗去許多年，吳宗憲(憲哥)今錄中天「小明星大跟班」，他和小豬有私交，透露這幾天和小豬當然有聯絡，「但說了什麼不能告訴你們，當然他心情不好那是一定的。」他和小豬是上下樓的鄰居，打趣說第一時間看到周揚青的分手信時，「想說她怎麼沒提到我？我們電梯裡有遇過，之間也有過溫暖的互動。」

憲哥一改過去大砲個性，不願評論小豬，「我已經被告誡，終究人家的感情問題，外人不容置喙，我們去講什麼都不對，我也跟小豬比較熟而已，很難去說些什麼，希望他們都可以平安，彼此互相祝福。」覺得小豬還能翻身嗎？他認為時間是良藥，「有法律道德的問題，就留予後人去講，對和錯在台灣不是那麼精準，有些時候是為了罵你而罵。」

他感嘆「現在在台灣當名人已經是萬劫不復，回不來了，一點風吹草動你就要倒大楣就對了。」小豬有兩支手機，他說自己也是兩支手機，「我一支手機就是專門來處理公務的啊，我看對方的手機，好像不夠信任對方一樣，我覺得沒必要，如果對方變心了，看也沒意義，手機看爛了都沒用。」不認為靠查手機就能留住對方的心。

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