愷樂發文道歉默認與羅志祥不正當關係　傳因周揚青已掌握親密證據

周揚青日前指控前男友羅志祥（小豬）私生活極其淫亂並與旗下藝人有不正當關係，之後更公開點名叫小豬旗下唯一的女藝人「蝴蝶姐姐」愷樂驗性病。潛水兩日的愷樂於昨晚（25日）在Instagram發文向周揚青道歉，默認自己與老闆小豬的不正當關係，不過輕佻和膚衍的內容卻不被網民領情，紛紛留言鬧爆她。愷樂突然「轉軚」公開道歉，有傳是因為周揚青手上持有小豬和愷樂的親密對話證據，不想被公開的話就不能再保持沉默。

周揚青日前指控前男友羅志祥（小豬）私生活極其淫亂並與旗下藝人有不正當關係（Instagram/@gracechowwwww）

據台灣傳媒指出，周揚青寫千字文宣布分手後，小豬私下曾找對方「講數」，以「顧及家人健康」理由表示願意配合周揚青開出必須公開道歉的條件之外，亦表明自己會讓愷樂發文道歉，藉此希望周揚青可以高抬貴手不再公開下一輪的證據，並為自己與愷樂的名聲和事業止血，因此向來對老闆言聽計從的愷樂才會突然發文道歉。

周揚青可能持有愷樂與小豬之間的親密證據。（IG@butterfly092288）

愷樂昨晚（25日）發文向周揚青道歉。（IG截圖）

愷樂的好友指出，愷樂捲入分手風波後連日失聯兼在家以淚洗面，表示小豬確實符合愷樂「長得帥又幽默」的擇偶條件，或許是一時意亂情迷才會在有男友的狀態下做小三。雖然小豬現已恢復單身，不過外界認為他與愷樂成為情侶的機會微乎其微，如果他有心想愷樂做自己女朋友不可能會拖到現在，而就算愷樂之後成為正室，亦難防之後還有下一個小三，同樣事情再度上演。

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