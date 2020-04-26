羅志祥愷樂避風頭「暫別」《娛百》　網友鬧爆：看到他們只想吐！

現年40歲的台灣樂壇天王羅志祥 (小豬) 日前被現年31歲的大陸網紅舊愛周揚青 (Grace) 公開兩人已分手一段日子，兩人9年情斷，Grace更大爆小豬多年來一直背住她四圍食女，揭其生活極盡荒淫，其中包括與旗下女藝人有長期不正當男女關係。而小豬旗下女藝人就只有「蝴蝶姐姐」簡愷樂一位，Grace明顯所指的就是她。

Grace大爆小豬渣男一面。(ig@gracechowwwww)

其後Grace又表示分手後做身體檢查檢驗沒有患上性病，甚至點名愷樂驗身。愷樂沉默兩天後，昨晚終於在她的IG貼post了一張全黑相片，公開向Grace道歉表示：「在這裏我要誠心的向周揚青小姐說聲對不起，還有所有愛我的人說聲對不起~」更tag了Grace的IG，愷樂此舉即間接承認了她與羅志祥的「不正當男女關係」。

愷樂公開向Grace道歉。(ig@butterfly092288)

今次事件除了令小豬的形象盡毀之外，愷樂的形象也受到影響，網民紛紛給予他們負評，兩人的工作當然亦受到影響。小豬和愷樂主持的《娛樂百分百》facebook專頁就滿布了要求換掉小豬、愷樂的留言。有網民留言：「主持人是不是該換了，觀眾群年輕族群學生居多會敗壞風俗吧」、「我很愛看狼人殺，但現在我真的看不下去了，看到羅或蝴蝶我只想吐」、「真的很喜歡他們，相對失望跟震驚的情緒也很大，雖然公私應該分開不應該混在一起，他們還是很有能力的主持人跟歌手，但暫時我是沒辦法接受」負評如潮。據台灣媒體報道，製作單位有見及此，已將原定將星期二要為《娛樂百分百》錄影的愷樂換走，改由黃偉晉、邱鋒澤及陳零九頂上。

小豬和愷樂備受網民負評。(ig@butterfly092288)

《娛百》存貨播至5月底 小豬隨時損失過百萬台幣酬金

而小豬和愷樂較早前的已錄影的節目存貨可以播到5月尾，估計愷樂和小豬在5月隨時會被停工1個月，至於往後的安排仍屬未知之數。如果以一星期5天都主持的酬勞來計算，小豬一個月共損失120萬新台幣（約31萬港元），愷樂則一個月損失40萬新台幣（約10.5萬港元）。對於小豬和愷樂在《娛樂百分百》的去留，電視台方面就回應表示節目錄影和排播均正常，下周由主持人黃偉晉、邱鋒澤及陳零九進棚錄影，早前因疫情考量已錄了很多存貨，尚未確定5月下旬會否開廠錄影，又強調下星期原本就是由以上三人主持，一開始名單就沒有小豬和愷樂。

兩人工作大受影響。(ig@butterfly092288)

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