羅志祥周揚青分手│傳羅媽媽爆女方毀了兒子　怪責不應公開撕破臉

現年40歲的台灣樂壇天王羅志祥（小豬）日前被現年31歲的大陸網紅舊愛周揚青（Grace）公開兩人已分手一段日子，兩人9年情斷，Grace更大爆小豬多年來一直背着她「偷吃」，當中包括與旗下女藝人有長期不正當男女關係，私生活極其淫亂，完全顛覆了她的三觀。外界有傳小豬的媽媽對Grace的行徑相當不滿，認為女方想毀掉自己的兒子，直呼「感情的事不應該公開」。

Grace的分手信轟動娛樂圈。（IG圖片）

根據台媒報道，稱知情人士透露羅志祥媽媽對Grace相當不滿，有媒體聲稱，她的回應是︰「感情的事情應該私下處理，不應該公開撕破臉，周揚青這是想毀了羅志祥」，而她把Grace當媳婦，沒想到她竟直接毀了兒子。這個報道在今日（26日）登上微博熱搜榜，引起網民熱議。

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Grace在跟小豬拍拖時，和羅媽媽的關係很好。（微博圖片）

報道一出，不少網友都批評︰「毀掉羅志祥的是他自己，不是周揚青」、「為什麼不反思一下？毀掉他事業的是他自己」、「溺愛孩子的媽媽簡直就是縱容犯，少說兩句吧，你兒子是自己毀了自己」、「慈母多敗兒」、「自己的兒子是兒子，別人的孩子就不是了」、「您不只一個兒媳婦呢」等等。其實Grace和小豬拍拖時，和小豬媽媽關係很好，更會貼出合照。但分手後，Grace微博直接取消關注羅志祥媽媽。