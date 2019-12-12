【3日2夜】終於有得睇「美人魚教練」　何泳芍：今次有一個遺憾

《3日2夜》作為TVB的王牌旅遊節目，一直都有穩定的收視以及捧場客，當然，節目亦都間接捧紅了不少女藝人，堪稱是「小花上位的第一步」。2020年的《3日2夜》，除了有伍樂怡（Kelly Ng）、鄺潔楹（Judy）以及魏韵芝（Joyce）的馬爾代夫之旅外，還有曾淑雅（Jumbo）的檳城遊，除此之外，其實還有一對世紀組合同樣令人期待，其中一位更是2020年，有「美人魚」之稱的力捧新人，何泳芍（Honey）。

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據知何泳芍和謝芷倫主持的《3日2夜》將於2月份播出。

講起何泳芍（Honey），2020年可謂是她開始走紅的一年。她經由《2018年度香港小姐競選》而加入TVB，在10月正式簽約成為經理人合約藝員後，就隨即加入《今期流行》成為主持之一，其後客串了《愛·回家之開心速遞》以及成為《姊妹淘》固定班底之一。

何泳芍迎加入成為「是非精」之一。（資料圖片）

在2020年，她更加入TVB另一皇牌節目《學是學非》接替湯洛雯和梁嘉琪的位置，拍住馮盈盈、麥美恩和劉穎鏇等成為9位「是非精」之一，除此，還「被揀中」與謝芷倫（Jan）合作主持《3日2夜》到泰國潛水。說起她之所以會受歡迎，無非是因為她擁有其他藝員所沒有的特長，徒手潛水。在港姐選舉時，她就因為徒手潛水教練的職業而得到「美人魚教練」之稱，又因為其健康膚色，成為了當屆港姐的「黑馬」，形象健康之餘，在鏡頭前更十分玩得開，工作機會自然就多。

識潛水就係有著數。（IG@honeyho_mermaid）

她接受《香港01》訪問時說：「今次大部分都係水上活動，仲去咗好多好靚酒店同埋食好多嘢，其實選港姐嗰時，好多人都話想睇我拍《3日2夜》，我諗都係因為佢哋想睇我潛水，但係呢，今次有一個遺憾就係，我冇乜Free-Diving，希望下次再拍嘅時候可以盡興啲，所以我心願係未了㗎。今次拍住阿Jan，其實個感覺同自己去旅行好唔同。阿Jan就文靜啲，我就嘈啲，我哋夾埋就變咗動靜皆宜。」