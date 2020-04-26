【晚吹】潘紹聰講疑似鍾保羅靈異事　當年錄到已過身嘅佢喺電視城

由潘紹聰（Edmond）、詹朗林（JJ）和岑樂怡（阿妹）主持的 ViuTV節目《晚吹 - 總有一瓣喺左近》最新一集的主題是電視台的靈異經驗，今集他們請到友台導演Fred，因為電視廠沒有窗，所以是長期聚陰的地方，可能會有較多怪事發生。

原來電視台也是聚陰的地方。（電視截圖）

最多人知的應該是關於林峯的故事，JJ講到林峯試過一次拍劇中途到一間好出名的演員休息室小睡，還着人叫醒他，怎知道睡了會兒醒來，發現沒人叫他，一出去，工作人員問他︰「峯哥，你去咗邊？我哋全部人搵你，搵極都搵唔到你」，林峯指自己就在休息室，不過有PA（助導）說他們一進去看不到他，更已經大叫大喊，也找不到他。事過之後，林峯也不敢再到那間休息室。事件不期然令人聯想起「異度空間」。

他們指拍攝時不可以看天花板，因為長期會有「人」在上面看。（電視截圖）

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另外一件關於電視城已流傳多年的靈異事，發生在「一廠」，某鍾姓男藝人兼金牌司儀，因為某些原因跳樓自殺，Edmond在網上看過一件事，當時是一群歌手拍攝的放暑假節目，鏡頭拍攝到鍾姓男藝人的面孔，那時並沒有現場觀眾，卻看到他坐在一旁。而Fred聽過關於同一位藝人的事，因為當時消息沒現在靈通，他在半夜跳樓，新聞還未出，到了第二朝清晨，化妝間剛開，有個女藝員進去見到他坐在其中一面鏡前，她還走上前問對方︰「咁早嘅，今日開乜嘢啊？」不過見對方沒有回應就算了，到了中午，消息一出，女藝員才心知不妙。阿妹說︰「咁即係佢仲嚟返工囉，可能佢唔知道自己走咗。」有網民猜測鍾姓男藝人是鍾保羅，他在1978年加入商台做DJ，1985年加入無綫且備受重用，曾經主持《歡樂今宵》節目及於多個大型節目中擔任司儀，被喻為「金牌司儀接班人」，1989年9月1日因經濟問題而自殺身亡。

網民指他們口中的鍾姓藝人是鍾保羅。（網上圖片）

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古裝街也有不少鬼故流傳，Edmond講當年有一位女歌手的男友有陰陽眼，當年他車女友去拍攝，由於古裝街旁是停車場，他一個人去取車，「佢啱啱經過時就見到好嘈，覺得上面拍緊嘢，吹晒嗩吶，跟住再望，覺得呢場戲咁認真嘅，係古裝結婚戲，直程有晒轎、轎夫，着晒燈，唔知幾多十人一齊抬轎，經過佢身邊，跟住去問劇組呢場戲咁認真，跟住劇組話冇拍過呢場戲。」連有「鬼王」之稱的Edmond都話︰「呢件事好誇！」

阿妹踢爆原來ViuTV有靈異事件是因為JJ？（電視截圖）

不過原來歷史不算久的ViuTV也有怪事發生，阿妹話有次拍這個節目時，有一集JJ有在化妝間招靈的一個環節，「自從佢招完靈之後，個化妝間有勁多怪事發生」，JJ補充︰「因為有兩個紙紮公仔同我一齊招靈，但就話有嘢係附咗落去，所以我哋某層嘅Office都成日有人聽到有小朋友喺度玩，係好多人聽過，好近期嘅。」

林峯曾在2016年的訪問提及過同一件休息室事件，也講到自己不敢再入休息室睡覺。（資料圖片）