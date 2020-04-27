羅志祥周揚青分手│認做藝人要節制　小豬契媽陳美鳳︰心疼羅媽媽

現年40歲的台灣樂壇天王羅志祥（小豬）日前被現年31歲的大陸網紅舊愛周揚青（Grace）公開兩人已分手一段日子，兩人9年情斷，Grace更大爆小豬多年來一直背着她「偷吃」，男方形象插水。外界一直關心小豬身邊人的反應，例如羅媽媽，日前有傳她對Grace的行徑相當不滿，認為女方想毀掉自己的兒子，直呼「感情的事不應該公開」。據知，小豬的契媽陳美鳳日前接受台媒訪問時，直言心疼羅媽媽。

Grace的分手信轟動娛樂圈。（IG圖片）

陳美鳳在訪問中透露自己現在跟小豬很少聯絡，只在機場碰到過一次。講到外界對小豬的批評，她指自己比較心疼羅媽媽，因為小豬很孝順，應該不想讓媽媽擔心，但做母親的永遠會擔心小孩和心疼小孩，媒體關注多少都會造成他們的壓力。她又表示現時人人都是狗仔（隊），明星的一舉一動都暴露於人前，所以她說藝人自己要節制。被問到陳美鳳亦曾遭第三者破壞婚姻，問會否羨慕周揚青敢爆敢言？她指勇於做自己，敢講沒有什麼不好，但每個人個性不一樣。她又指以她來說，就算對外公開清算，最後還是要自己面對，講了感覺也無濟於事，無論怎麼做，都是個人的選擇。

陳美鳳指自己心疼羅媽媽。（視覺中國）

事件自爆出以來不斷發酵，不如似乎Grace已消氣，在「蝴蝶姐姐」愷樂深宵道歉翌日，Grace用微博小號跟粉絲講早安，還在尾加了一個「END」的符號，疑暗示望事件告一段落。

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Grace用微博小號發文暗示想一切完結？（網上圖片）