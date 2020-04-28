韓國演員夫妻各自出軌變《夫妻的世界》　四人齊旅行令人嘩然

近日由金喜愛、朴海俊和韓素希主演的19禁韓劇《夫妻的世界》熱播，出軌和小三等亦成為熱話。昨日（27日）韓國Channel A節目《聽到傳聞的show》中，就有知情人士大爆兩對韓星的不倫戀，其中一對更發展成各自出軌後，4人一同出發旅行。

最近有行內人在《聽到傳聞的show》中大爆兩段出軌情，講到有名女演員A與男星B結婚並誕下愛情結晶品，可是二人感情一早已逝。女演員A首先出軌，搭上比自己少10歲的男偶像，得悉妻子出軌後，男星B認為離婚會影響事業等，因此決定繼續維持夫婦關係，並提出「我也交女友」的要求。其後二人分別各自出軌，後來更發生成4人旅行的關係，令現場嘉賓嘩然。

有知情人士在節目大爆韓星版的《夫妻的世界》。（Channel A截圖）

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除此之外，另一知情人士亦大爆韓國演藝圈一對演員夫妻，婚前女方比男方知名度更高。可是婚後男方人氣續漸上升外，更被爆出一直持續出軌，甚至公開帶小三到拍攝場地。對於老公長期出軌，女演員多年來只是默默忍受。雖然爆料者沒有提及任何藝人，可是觀眾則憑女方近年少有出鏡，以及男方仍活躍活動的提示，猜測二人身份是延政勳和韓佳人。

網友根據提示猜測其中一對主角是延政勳和韓佳人。（mydaily）